英美菲8國禁飛港14日 僱傭公會料影響1200外傭 港人子女回港受阻

明報記者

林鄭月娥昨表示，過去四周本港錄得輸入個案每星期倍增，由四周前約20多宗，增至最近一星期的123宗，不少旅客抵港時檢測呈陽性，需送院隔離及治療，對醫院造成沉重壓力，經考慮旅客流量及輸入個案數據後，需「加大力度」實施民航客機熔斷機制，決定由周六凌晨零時起，禁止所有從英國、美國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦和菲律賓來港的民航客機着陸本港，並禁止曾逗留該8個國家超過2小時的人，登上任何民航客機來港，包括轉機。措施為期14日至本月21日午夜，希望能大幅減少病毒個案進入本港。

林太稱，明白措施會對已預訂機票準備返港的港人或打算來港辦事的海外人士構成不便，但現時本港疫情急速惡化，政府必須果斷行動，否則會令本港抗疫工作前功盡廢，期望市民諒解。

林鄭料影響通關 指國泰高層須負責

此外，因應佛得角、尼日爾和南蘇丹發現Omicron病毒個案，政府亦將於周六凌晨零時起，將3地列為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非港人不准入境。

與內地通關方面，林太稱由於今次疫情涉及傳播極強的Omicron病毒，通關肯定受影響，但只要本港能短時間內遏止病毒傳播，沒出現本地感染或源頭不明個案，便有條件啟動通關工作。她重申，政府必定會嚴肅跟進國泰機組人員違規行為，並指國泰高層須負上企業和領導的責任，要全面調查及遞交報告予政府，並須在內部採取懲處。

田北辰倡特首交出官員問責

實政圓桌立法會議員田北辰認為，特首林鄭月娥要交官員出來問責。他稱，除國泰有問題，政府也有管理上問題，為何國泰機組人員「客機去，貨機返」運房局又容許，以及要家居醫學監測的機組人員「無戴手帶周圍走」。民建聯鄭泳舜稱對國泰失望，政府亦需負上責任，促國泰清晰交代違規事件，並做好管理及風險評估工作。

香港僱傭公會主席陳東風表示，現時每日約有150名海外傭工抵港，其中菲傭佔約六成，若今次航班停飛14日，估計逾1200名菲傭受影響，而僱主原先為菲傭預訂的隔離酒店亦將全部取消，形容是「賠了夫人又折兵」，由於外傭隔離酒店房間經常爆滿，可騰出空間有限，未來要重新安排有關菲傭來港將更困難。他又稱，在供不應求下，現時本港完約外傭的薪金料將「炒高」至6000元至7000元。

（新冠疫情）