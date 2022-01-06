孕婦恐疫苗傷胎 無醫生肯寫豁免書

據接種計劃網站資料，昨日本港共有逾3.8萬人接種疫苗，逾1.8萬人接種科興，近2萬人接種復必泰；其中1.8萬人打第一針，近1.77萬人打第三針。

懷胎8月的Ada（化名）表示，正在懷第二胎，她指疫苗對嬰兒有一定風險，惟現時未清楚有什麼副作用、身體能否負荷，故決定「無謂博」，沒有接種疫苗，以盡量減低對胎兒影響。

Ada稱不相信疫苗對身體完全沒影響，「本身好地地根本就無必要打疫苗」，現階段絕不會接種疫苗，產後再考慮。她已向公立及私家醫生尋求建議，希望取得一紙豁免接種疫苗證明書，惟醫生重申政府已向醫學會發出指引，表示孕婦可接種復必泰，故沒有醫生發出證明書，她現時因工作須定期檢測。

Ada又形容疫苗氣泡非常擾民，若有市民不能打針，生活將有很多不便，稱很多確診個案均有打針，質疑疫苗氣泡成效。

黃大仙明起3天設復必泰接種站

另外，為應對市民對打針的需求，公務員事務局昨日宣布，明日至周日（7至9日）在黃大仙廟宇廣場提供新冠疫苗流動接種站服務，方便附近居民和區內市民接種復必泰疫苗，開放時間為上午10時至下午5時，最後即場報名時間為下午4時30分。

（新冠疫情）