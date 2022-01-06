望月樓增1初陽 婦居又一村曾訪教堂

袁國勇：望月樓防疫佳 爆疫不幸

新增確診個案為13歲女童（第12,785宗），是早前確診50歲家庭主婦（第12,673宗）的女兒，同住於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，兩人上月27日約中午12時至下午2時到望月樓用膳，上月31日安排到竹篙灣檢疫中心檢疫，本月3日發燒、檢測呈陽性。她就讀聖羅撒書院，上月22日最後上學。

另外昨日再有食客檢測呈初陽，為62歲退休女子，與家人居於九龍塘達之路又一村樂景樓，當日坐在望月樓33號枱，即接近確診搭棚工人夫婦位置。她上月29日往檢測中心檢測呈陰性，本月1日及2日到訪聖方濟各堂；2日曾與3人到翠苑餐廳用膳，同日早上10時許到將軍澳寶琳行山，其後在寶琳海港酒家用膳，前日被送入檢疫中心。樂景樓昨晚封區強檢，政府表示，發現一宗曾在該處居住的初陽個案，初步顯示涉變異病毒株。

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》指出，相較以往食肆爆疫，望月樓感染率僅約3%，認為望月樓防疫措施做得很好，只是部分死角位置空氣流通較差，可惜有染疫機組人員光顧出現空氣傳播，形容是「少少不幸」。

（新冠疫情）