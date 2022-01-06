林鄭：倘停面授憂損學生身心健康

公僕WFH「不完全實際」

林太昨宣布將推出一系列防疫措施，被問到會否推出公務員在家工作、學校暫停面授課堂安排，她指本港公共衛生情况正面對嚴峻局面，不少公務員需參與防疫抗疫工作，舉例稱在個別社區實行強制檢測，每每要動員上百名工作人員到場，形容倘實施在家工作「不完全實際」，亦是「艱難的決定」。此外，她指倘暫停面授，擔心嚴重影響年幼學生的身心健康。

教育局昨以「疫情嚴峻 保持警覺」去信學校，指因應Omicron變種病毒傳播令疫情可能急速惡化，情况嚴峻，呼籲學校須提高戒備，嚴格做好防疫工作。局方又重申學校現階段不宜舉行大型活動，包括陸運會、水運會，以及所有非必要活動。

連鎮邦回覆本報表示，當局維持面授課堂的安排合適，指學界一直遵從專家建議，且嚴謹地執行防疫措施，相信學界早預料須停辦大型活動。他並建議當局如決定停課，須及早通知學校，以作準備。

黃埔宣道小學校長李德衡說，現正值小學呈分試階段，目前維持面授可減低對學生影響。他又表示，由於大部分小學生未能接種新冠疫苗，學校只可鼓勵教職員接種，其學校剩兩名教師因應醫生建議不適合打針，形容已「盡做」；又強調當局需平衡疫情與學生需要，審慎決定應否停課。

商界：企業已懂應對 惟料市面再蕭條

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，會視乎本港Omicron疫情變化，若疫情轉趨嚴重，相信不少中小企都會實施在家工作安排，或者會分為A、B Team輪換上班。他指過去近兩年疫情的經驗已令不少中小企熟習使用科技或視像會議App在家工作，但部分工作崗位如司機、收銀員、零售店職員則較難採在家工作安排。

中華廠商聯合會會長史立德表示，若疫情持續嚴重，為保障員工安全，都會採在家工作安排，相信對廠商影響不會很大，但相信在家工作及禁晚市堂食的安排將再次令本港市面蕭條冷清，打擊本港經濟。

（新冠疫情）