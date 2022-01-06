海洋光譜號3700人檢測 出結果前放行 載9密切接觸者提早回程 防護中心：無確診

梁子超憂假陰 籲乘客自我隔離

28歲國泰航空空姐（個案12,676）及其62歲母親（個案12,754）先後被列陽性及初步陽性個案，衛生防護中心追蹤發現9名相關密切接觸者周日（2日）登上「海洋光譜」號公海遊，要求船公司安排該9人在船上隔離及做病毒檢測。

皇家加勒比國際遊輪表示，「海洋光譜」號昨載有約2500名乘客和1200多名員工，周二傍晚接到衛生署通知，將該9人送往船上隔離區域檢測，檢測結果全為陰性，衛生署亦要求此航次船員明日（7日）做第二次強制檢測；該航乘客可獲退回25%票價，而原定今日（6日）出發航次將取消及全額退款。

「海洋光譜」號昨晨8時許抵達啟德郵輪碼頭，被納強制檢測公告。多架流動檢測車早上到達碼頭附近，船上乘客走動自如，但玩樂設施暫停，船上有廣播提醒乘客盡量留在房間。根據乘客提供片段，船上餐廳如常開放，乘客可前往用膳。

乘客：「多謝」國泰 全港人埋單

乘客梁先生說，周二（4日）2時許聽到船上廣播急召指定的人聯絡船員，惟未向乘客說明情况，直至昨晨7時許起牀收到朋友信息稱郵輪上有密切接觸者，他望出窗口已看到將軍澳一帶。對於旅程敗興而歸，他說「我嘅睇法係『多謝』國泰，國泰人員唔守規則，大家全港人埋單」。

乘客昨午2時許陸續落船，到郵輪碼頭檢測車停泊處檢測，未有結果已獲安排離開。乘客余小姐稱對安排感奇怪，「點解唔畀我哋等多幾個鐘（至有檢測結果）？」她擔心會麻煩到身邊人，會留家以防萬一，冀盡快得知檢測結果。

另18人送檢疫中心

對於郵輪乘客昨晨仍可自由走動、檢測未有結果可離開，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午表示，船公司有應用程式追蹤曾與這9名密切接觸者身處1.5米範圍內達15分鐘的人，涉11名乘客及7名船員，一同被送檢疫中心逗留3、4日，有陰性檢測結果才可離開，而船上未有確診個案。梁子超則指9名密切接觸者有可能屬假陰性，籲乘客回家後自我隔離，3天後自我檢測，若9人中有人確診，全船人將要送檢疫酒店檢疫。

特首林鄭月娥昨宣布1月7日起收緊內防擴散措施14日，包括暫停公海遊。「雲頂夢」號公司星夢郵輪宣布，取消原定昨日、周五及下周三出發的航次，公司將安排受影響旅客改期、退款或轉換為郵輪信用額。

明報記者

（新冠疫情）