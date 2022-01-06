再有機組人員傳染家屬 醫生促堵漏

兩宗個案分別為57歲女子及16歲男子（第12,786及12,787宗），是早前確診46歲男機組人員（第12,610宗）的家人，同居於愉景灣蘅峯曦欣閣住所。在機組人員確診後，兩人上月28日已被送入檢疫中心，並無病徵，本月3日檢測呈陽性，衛生防護中心指他們近日主要留在家中，未有太多地點需追蹤。

梁子超：誰應負責交社會評價

現時3個感染群組均涉及機組人員，昨仍有新增個案，對於政府早前容許機組人員豁免檢疫或家居隔離，呼吸系統專科醫生梁子超認為屬防疫重大疏忽，實際上誰應負責就交由社會評價。

梁子超表示，近月已有意見要求收緊相關檢疫安排，以往曾有染疫機師走入社區，但政府未汲取教訓，「佢唔肯改都無辦法」。他不同意貨運需求問題，稱可透過調配人手或為員工提供特別津貼等，最重要應保障社區安全。

稱回程乘貨機「走法律罅」

梁又提到，按機制僅貨機人員可獲豁免檢疫，惟不少人離港時乘坐客機但回程時乘坐貨機而可免檢疫，質疑此舉是有人「走法律罅」，而高風險地區者可在香港機場轉機，故機組人員在機場及客機均有風險，可預期會受感染，難以理解為何相關人員回程乘貨機就毋須檢疫，認為是違反政策原意，促當局檢視相關安排。

（新冠疫情）