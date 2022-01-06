「受限區」大廈屬商住 有教會補習社

社區中心地下幼園 家長盼停課

其中一個案為48歲家庭主婦，居於銅鑼灣高士威道高威樓，門外「水牌」顯示有教會、幼稚園、教育中心等。該廈工作的葉先生表示，大廈1至12樓主要為辦公室，13至20樓則是住宅，由於大廈有幼稚園及補習社，近日仍有小朋友出入。

上述家庭主婦於上周五（12月31日）曾與21名友人到銅鑼灣社區中心跳舞，中心地下為東華三院方樹泉幼兒園，昨日仍然運作。昨日到幼兒園接女兒放學的林女士表示，早上看新聞才得知有初確病人曾到訪社區中心，希望學校盡快停課。

本報向東華三院查詢幼兒園會否停課、會否增設任何防疫措施，截稿前未回覆。

東寧大廈住户黃先生育有3歲及6歲子女，對有初步陽性外傭曾在大廈居住感憂慮，因小孩沒接種疫苗，間中放學後亦會到一街之隔的維園玩耍，又稱幾乎每日早上都看見一班「著到好似superstar的大媽在維園跳舞」。

（新冠疫情）