空姐母跳舞聚餐播疫 群組現第四代 增7宗累計10人 測量師同處食肆中招

傳5人 兩人再傳家人

28歲空姐（第12,676宗）上月27日從美國返港後按當時政策豁免檢疫，傳染兩名同住家人35歲男子（第12,746宗）和62歲媽媽（第12,754宗）。該群組昨急增7宗陽性或初步陽性個案，全部由空姐媽媽衍生，其中空姐媽媽在上月31日早上約8時10分至9時10分，曾和兩朋友到天后陸田園餐廳小廚吃早餐，59和62歲朋友初步陽性，二人各有一名同住家人初步陽性，屬第四代個案。當中59歲朋友1月2日曾到訪工展會，同時段7000名工展訪客強制檢測。

「陸田園」早上無開鮮風 料播疫

前日初步陽性、住屯門的源頭不明測量師（第12,767宗），病毒基因排序與28歲空姐相似，衛生署調查發現，測量師上月31日上午約9時亦曾到陸田園早餐，與空姐媽媽不同枱（見圖）。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到餐廳做煙霧測試，他稱該餐廳有安裝空氣清新機和鮮風系統，但煮早餐時沒開鮮風系統、只開較小的抽氣扇；空姐媽媽坐在角落卡位，測量師坐店中間座位，煙霧測試顯示空氣只在二人座位之間循環，沒被帶走，相信因此令測量師受感染。

測量師上月31日下午曾到訪M+博物館，西九管理局昨日表示，同時段約有2900名訪客到訪M+，全須強制檢測。而測量師的小孩就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，學校已停課，他又曾帶小孩到屯門海榮路萬能閣的禮悅劍擊學院，劍擊學校學員和家長要檢疫。

患者訪多地 逾萬人強檢

此外，空姐媽媽每日早上會到維園噴水池附近跳廣場舞，亦引發更多傳播鏈，其中一同跳舞、住銅鑼灣高威閣的48歲主婦昨初步陽性。她上月31日和其他跳廣場舞的朋友到北角金鑽名軒，共有兩圍。

另一名一同跳舞的朋友住銅鑼灣東寧大廈，空姐媽媽上月30日曾和六七名朋友到訪其家並有吃東西，在該寓所工作的43歲外傭昨亦初步陽性。外傭本月2日發病，本月1、2日都有到維園和炮台山屈臣道海景大廈的教會，其中教會兩次聚會分別有50和80人。曾和空姐媽媽一起跳廣場舞的外傭僱主，日前和另外8名一起跳廣場舞的朋友一同上郵輪「海洋光譜」號，約3700人要強制檢測。

袁國勇：暫沒源頭不明個案

飲食業促放寬防疫措施

袁國勇表示，原本源頭不明的測量師應在陸田園受感染，即本港暫未有源頭不明個案，但由於近日在社區染疫患者有很多活動、到過很多食肆，有需要收緊防疫措施，否則未必控制到疫情，「愈早控制，農曆新年前開番（處所）機會愈大」。

政府周五起因應疫情大幅收緊社交距離措施，稻苗學會會長黃傑龍則認為，若無源頭不明個案應重新放寬。

明報記者

（新冠疫情）