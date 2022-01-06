對策隔日大改 林鄭：24小時劇變 行動要快狠

稱回看前日說法仍準確

林太說，由於情勢急劇變化，沒時間召集專家聽意見，但留意到袁國勇、孔繁毅及曾祈殷等專家接受傳媒訪問時，都建議在一兩天內收緊社交距離措施，而港大醫學院院長梁卓偉前晚用WhatsApp發短訊給她和食衛局長陳肇始，建議要在24小時內收緊措施，故政府昨晨開會，下午公布收緊措施。

將加購疫苗 陳肇始：研增接種點

衛生署長林文健說，本港疫情在前一日出現重大變化，社區已出現不止一條傳播鏈，不少確診個案的病毒量非常高，傳播力非常大，當中不少個案無接種疫苗。他說，已打針的個案沒病徵，病毒量不高，或可避過檢測，反映社區會有隱形傳播鏈存在，呼籲市民盡快接種疫苗及加強劑。陳肇始說，政府正檢視增加疫苗接種點，不排除增加接種中心。林鄭月娥說已同意進一步採購疫苗，特別是復必泰。

梁子超指禁航班太遲 促考慮停課

呼吸系統科專科醫生梁子超說，昨日公布的防疫措施均屬必須，其中禁止部分航班來港的行動其實已經遲了。他認為措施仍未足夠，港府應在一兩日內考慮停課及公務員帶頭在家工作，讓其他私營機構效法，目的在於防止學校爆發及盡量減少市民外出，才可避免跨家庭傳播，若未能在短期內阻斷傳播，或致多處爆發，到醫院人滿為患時便覆水難收。

（新冠疫情）