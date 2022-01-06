去年新人原月中補辦婚宴 「搞極搞不到」 專做晚市食肆批倉卒 憂「全員失業」

去年初註冊 擺酒延一年「女都生埋」

去年初註冊結婚的黃太，在籌備同月舉行晚宴之際，受當時疫情影響而要延期，由於花約20萬元預訂的酒店酒席不設退款，為穩陣起見便推遲一年，原定本月16日補辦喜酒。去年尾，黃太誕下女兒，早與丈夫計劃將女兒百日宴與婚宴一併舉行，與親友分享雙重喜悅。

黃太說婚後時刻留意防疫措施，增添不少壓力。她說，酒店容許客人分期付費，故她拖至前日才向酒店付場地裝飾費用，但政府昨公布周五起禁晚市堂食，喜宴再添變數，「疫情發展至上月尾仍未如此，但儀式已籌備兩年，搞極也搞不到，個人有點沮喪」。她正與家人商討對策，稱無奈之下或考慮改為午宴。

酒吧餐廳：訂枱急增兩成「最後衝刺」

近期生意才見起色的酒吧業，明天起再被勒令停業。日式酒吧餐廳負責人馮先生說，近兩日訂枱急增兩成，不少熟客「最後衝刺」，「趁呢兩日仲可以飲咪飲」。他說餐廳生意額逾半來自晚市賣酒，第三、四波疫情時曾製作外賣雞尾酒，但收入遠遠不足支付租金和員工薪金。他說酒吧生意剛剛才「好番少少」，擔心限制措施會一再延長，對生意衝擊很大。酒吧業協會主席錢雋永稱，即使業界一半酒吧以餐廳經營，但這類酒吧餐廳要晚上6時後才有生意，禁晚市堂食等同不用經營。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠嘆說：「沒辦法，政府指示我們只可遵從。」他說已有近500圍酒席取消預約，料涉350萬元，「擔心都沒辦法，我們都是被動，難道我和（特首）林鄭講數？」

食肆斥爆疫因漏洞 「林鄭做得差」

深水埗北河街熟食中心食肆職員羅小姐稱，該店主要做晚市，周五起禁晚市堂食等同「全體員工失業」，批評政府宣布倉卒，沒時間和心理準備，又斥責疫情爆發是政府防疫有漏洞，「根本就係林鄭做得差」。她說，「都預了（禁晚市堂食）會過埋年」，單靠外賣維持生意「根本無可能」，昨已減少入貨，盼減少損失。同場食客杜先生形容「香港好慘」，被問到周五開始有何打算，他說：「又不是第一次，我們可以點？」

香港足球總會及香港籃球總會昨宣布，明日起至20日兩周賽事將延期，詳情待公布，而昨晚舉行的菁英盃及甲一籃球聯賽改為閉門作賽。馬會昨日在跑馬地馬場舉行的夜馬亦不允公眾入場。

（新冠疫情）