明起禁晚市堂食 關處所停大型活動 林鄭：盼以「陣痛」爭正常過年 飲食業：跌至冰點

指患者活動多 袁國勇撐收緊

林太昨午公布措施不久，衛生署人員及政府專家顧問袁國勇晚上到天后「陸田園」餐廳追查，認為測量師個案很可能在食店接觸確診者而被傳染，即本港至昨日未有源頭不明個案。雖然如此，袁國勇稱支持政府收緊防疫措施，指近日驗出陽性的病人有很多活動，去過很多餐廳，且傳染力很強，若不增加社交距離，未必能控制疫情。

民建聯稱有漏洞 政府難辭其咎

林鄭：國泰要負責

民建聯稱今次反映國泰機組人員的防疫安排明顯有漏洞，致疫情急轉直下，政府在這方面難辭其咎，要求政府檢視外防措施。林鄭月娥昨被問到是否有官員要負責時，未有回應官員責任問題，稱國泰要為事件負責。

內防擴散措施方面，明日凌晨起收緊社交距離措施，包括食肆晚上6時後禁堂食、取消大型活動、關閉酒吧、健身中心及美容院等場所，以遏制市面人流，減少市民不必要的外出和聚會。外防輸入措施於周六凌晨實施，按全球爆發情况，向8國實施航班「熔斷機制」，禁止所有從這些國家來港的民航客機着陸香港。林鄭月娥稱，會在措施生效一周後再決定是否需進一步收緊。

餐飲界稱「措手不及」憂現結業潮 酒吧業料每店損失逾10萬

餐飲聯業協會會長黃家和形容「措手不及」，特首前日才宣布下月24日擴大疫苗氣泡，即顧客打了疫苗可光顧食肆，但一天後便「跌至冰點」。他說農曆新年後業界將踏入淡季，很多食肆打算經營至過年後便結業，現時已有不少社團提早辦賀年活動，已收取的訂金或要退回，「無錢點過年，不如索性拉閘」，擔憂出現結業潮。他又說，若堂食、宴會取消，很多臨時工亦會無工開，關注政府會否補貼業界，否則不少從業員或無錢過年。

酒吧業協會主席錢雋永說，1月份有很多公司在過年前辦活動，酒吧一整個月的生意額平均可達30萬元，若關閉14天，估計每間最少損失10萬元，批評政府在外防輸入有漏洞，將問題歸咎國泰及其他行業「好不合理」，促請當局向每間酒吧最少「賠償」10萬元。

林鄭月娥昨午在記者會說，本港疫情在一日內急劇變化，幾個社區出現傳播個案，顯示社區或有隱形傳播鏈，其中住在屯門的男患者（測量師）沒接觸過確診個案，但病毒基因排序與確診的違規機組人員脗合，個案非源頭不明，只是傳播方法不清晰，而Omicron傳播速度非常快，隨時可以令社區確診數字以幾何級數上升，是非常危險的信號。至昨晚，當局追查後相信測量師很可能是在食肆染疫，與國泰空姐群組相關。

林太說，政府要盡快把握關鍵時刻控制疫情，不要讓疫情在社區大爆發，因此採取果斷措施，以短暫陣痛遏制病毒的傳播，讓市民在農曆新年期間正常外出，並和內地盡早恢復正常往來。被問到過年前「通關」是否已成泡影，她說疫情「肯定影響通關工作」，但只要本港在一段時間內沒出現源頭不明個案，就可隨即重啟通關工作。

明報記者

（新冠疫情）

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