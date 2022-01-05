校長盼留彈性 籲家長接種免成「缺口」

【明報專訊】學校2月24日起納入「疫苗氣泡」。行政長官林鄭月娥昨稱，第一步可能是適用於校長、教師及員工，未必適用於學生。有中小學校長分別表示教職員接種率已達約九成，直資學校議會主席陳狄安稱，明白Omicron威脅下接種要求再提高，但希望實行時仍留彈性，例如有醫生證明不宜打針、或因懷孕有疑慮的教職員，是否可豁免。資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，小學生未有機會接種，即使教職員、入校訪客已打齊針，如家長不接種亦可能是「缺口」，鼓勵家長亦考慮打針保護子女。
林太昨稱疫苗氣泡暫未必適用於學生，但現時學生接種率亦不錯，因他們希望接種後可全日復課。她又表示，需要一段時間做好細節並與持份者商量後，再詳細公布。
林鄭稱商細節需時 容後公布
直資議會主席兼中學校長陳狄安認為，疫苗氣泡並非不合理要求，但「實在希望要有彈性」，舉例有教職員因懷孕對打針有不同考慮，卻未必取得醫生證明。他又稱，經常需進入校園的家長或訪客，應按要求打針，但對於「一次性入校」的員工，如送貨物流人員都要一併遵從要求便有保留。
校長：對入校一次者須遵從有保留
資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，與中學不同，中學生可打針獲保障，小學生則未有接種安排，故應從其身邊的人開始作保護，認同教師、入校訪客要打針，但即使在校已做好保護，留校時間也遠不及在家，故鼓勵家長為保護子女也應接種，以免成為「缺口」。
去年9月1日起，學校員工須接種新冠疫苗或定期檢測，1月10日起，未打針者須每3天檢測一次。兩名校長均稱，據他們了解，不少學校教職員接種率已達九成。