校長盼留彈性 籲家長接種免成「缺口」

林太昨稱疫苗氣泡暫未必適用於學生，但現時學生接種率亦不錯，因他們希望接種後可全日復課。她又表示，需要一段時間做好細節並與持份者商量後，再詳細公布。

林鄭稱商細節需時 容後公布

直資議會主席兼中學校長陳狄安認為，疫苗氣泡並非不合理要求，但「實在希望要有彈性」，舉例有教職員因懷孕對打針有不同考慮，卻未必取得醫生證明。他又稱，經常需進入校園的家長或訪客，應按要求打針，但對於「一次性入校」的員工，如送貨物流人員都要一併遵從要求便有保留。

校長：對入校一次者須遵從有保留

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，與中學不同，中學生可打針獲保障，小學生則未有接種安排，故應從其身邊的人開始作保護，認同教師、入校訪客要打針，但即使在校已做好保護，留校時間也遠不及在家，故鼓勵家長為保護子女也應接種，以免成為「缺口」。

去年9月1日起，學校員工須接種新冠疫苗或定期檢測，1月10日起，未打針者須每3天檢測一次。兩名校長均稱，據他們了解，不少學校教職員接種率已達九成。

（新冠疫情）