兩日各逾3萬人接種 43萬人已打三針 港大研究：青年打三針科興 抗體不及兩針復必泰

按接種計劃網站資料，昨日本港共逾3.8萬人接種疫苗，逾1.9萬人接種科興，近1.9萬人接種復必泰，其中1.8萬人打第一針，1.6萬人則打第三針，單日整體接種總劑次連續兩日多於3萬。

正研皮內注射科興抗體水平

港大正作青少年疫苗接種研究，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日表示，數據顯示參與研究者打三針科興後，體內抗體水平仍未追上打兩針復必泰者，故認為青少年若有條件都應打三針科興才算完成接種，惟兩種疫苗T細胞反應相若，其中科興可產生較多種類的T細胞。團隊另開始研究以皮內注射科興對抗體水平影響，料下月有初步結果。

多一宗針後亡 初步料無關疫苗

另外，截至上月31日，衛生署共接獲53宗離世前14日內曾接種疫苗的死亡個案，較上周三公布數字增加一宗。截至昨日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已評估該53宗死亡個案，總結38宗與疫苗接種無因果關係，及初步認為15宗個案與疫苗接種無關，至今未發現不尋常現象。

（新冠疫情）