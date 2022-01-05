憂檢查費時難辨外國針卡 業界促發指引

未打針客查詢 美容界憂掀退款潮

徐汶緯表示餐飲業界與政府開會時，曾就疫苗氣泡執行細節表示擔心，「菲傭陪老人家、外國人來港商務工作入餐廳，職員如何識別各國針紙？」徐又表示，員工將要費時掃描針卡，「假設一個客人要30秒（檢查），100個客人已經要50分鐘」。他亦表示有人可能用假針卡，希望政府針對這情况向業界免責，「希望唔好責罰業界，否則經營會雪上加霜」。

香港美容業總會執行委員會委員主席陳秀儀則擔心，擴疫苗氣泡增加業界與客人摩擦，「如客人打了針唔記得帶針卡，可以點處理？」她認為政府應就執行細節給予更多指引。她透露，近期聽聞有美容院收到顧客查詢若不打針能否退款，「擔心有打咗針嘅客都乘機話想退款，如果突然有退款潮，對美容院會好大刺激」。

霍啟剛稱影響文藝影業 籲政府溝通

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛出席活動時表示，措施令文藝及電影業尤其受打擊，而擴大疫苗氣泡將帶來不同影響，如演唱會需時檢查，或令演出超時，建議康文署彈性處理。他又歡迎政府延後安排，讓業界有更多時間準備，並呼籲政府跨部門與業界保持溝通和加強支援。戲院商會則表示戲院與其他業界不同，同時會有數百名觀眾進場，員工難以兼顧剪票、檢查安心出行等多項工作，盼政府盡量簡化檢查疫苗接種紀錄的安排。

（新冠疫情）