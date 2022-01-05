疫苗氣泡過年後擴 涵表列處所及學校 研類似「健康碼」查針卡 健身界料生意跌1/3

林鄭：未必包學生 未計劃涵商場

林鄭月娥昨在行會會議前見傳媒表示，留意到公布即將擴展疫苗氣泡消息後，接種數字從好一段時間以來每日只有一兩千人，急升至前日有1.8萬人接種第一劑疫苗。她稱為了讓香港克服疫情，必須大幅提升疫苗接種率，故會在約7星期後，即2月24日擴大疫苗氣泡要求，所有食肆及表列處所、康文署設施、學校放入疫苗氣泡安排之內，至於要求適用於員工還是所有人，細節尚在安排。學校方面，暫定第一步適用於校長、教師及員工，未必適用於學生。另外，暫時亦沒計劃把要求延伸至私人工作間或商場，「因這影響會非常大，可能差不多等於在外國般要足不出戶」。

2‧24生效予時間準備 技術需時釐清

至於為何措施在7星期後才落實，林太解釋，第一是市民需要時間準備，尤其餐飲業界，難於十天八天內落實措施。她又表示這次受影響者會非常多，有市民儘管不願意仍接受「疫苗氣泡」，故需給予市民時間打針，否則他們很快便會失去進入某些處所的機會。

香港餐飲聯業協會會董、龍圖閣海鮮飯店負責人陳強昨表示，業界定期與食衛局會面，「可能聽到業界聲音，知道中餐1月尾旺季，西餐2月14情人節旺季，現在時間上都叫酌情處理」。

香港餐務管理協會主席梁振華昨在港台《千禧年代》稱，前日與食衛局開會，得悉政府「可能叫創科局諗一個好似健康碼，一嘟，綠面係打咗針，紅面係無打針」。林鄭月娥昨亦稱，要時間釐清技術問題，「我們仍在千方百計地找出可以讓業界很方便地檢視客人或進入處所人士是否已接種疫苗的方法」。

餐飲業：時間上都叫酌情

健身中心稱有教練不打針辭職

健身中心負責人柯尊鼎稱，措施未實行已見影響，最近幾乎每日都有客稱不想打針，查詢若因擴疫苗氣泡而未能續會有何安排。他說近日生意額終回升至疫情前約七成，但估計新措施將令生意減少三分之一，嘆「又要打回原形」。其健身室有8名教練，最近一人表明不會打針，因而辭職，柯形容「其實都幾大鑊」，又稱措施「朝令夕改」，根本沒東西可準備，「我們所有方法已經用盡，為什麼要為不合理的政策買單」。

梁子超：都沒有用 幾時推都一樣

袁海文盼豁免長期病患及孕婦

對於7周後才擴疫苗氣泡，呼吸系統科專科醫生梁子超說：「其實疫苗氣泡都沒有用，幾時推行都一樣，就算聽日推行都係『眼光光』。」他又表示，如果措施只是純粹用來鼓勵接種，就毋須太急推行，要考慮社會認受及業界意見等；但若政府期望以疫苗氣泡阻截變種病毒Omicron在高危處所或社區傳播，就是不切實際。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，海外強制打針的國家大多本地確診較高、出入境限制較寬鬆、社交距離措施不會過緊，與香港情况不同，故認為無必要規定接種疫苗才能進入場所，應最少在本地有多個爆發點、每日雙位數本地確診才採取此措施。袁海文又盼政府對長期病者、曾打針出現異常事件、孕婦等，作出明確豁免或延遲接種。

經民聯立法會議員林健鋒則建議政府考慮將安心出行實名制，加強密切接觸者的追蹤功能，以控制傳播源頭。

明報記者

（新冠疫情）