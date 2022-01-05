學者倡加密檢測 縮檢疫防酒店傳播

指Omicron潛伏期短 多7日內發現

蕭傑恒昨在港台《千禧年代》說，最壞情况是有未能追蹤的望月樓食客染疫，因未有症狀而不自知，同時已傳染給另一人，出現第二或第三代傳播，屆時或難以追蹤，出現社區源頭不明個案，而若有兩三宗源頭不明個案，便會出現新一浪的感染，令人擔心。

蕭說，Omicron繁殖速度較另一變種Delta快70倍，因此Omicron在人體短期內可產生更多病毒，患者可能未有徵狀，但體內病毒量高，已有可能傳染他人，因此建議加密檢測頻率，包括機場抵港者，首周可能要加密至接近每日一檢，而檢疫酒店更要做好相關檢測。

因應Omicron潛伏期較短，蕭建議可將檢疫期由21日縮短至14日。他說大部分個案7日內發現，反而若檢疫者在檢疫酒店逗留太久，或增感染風險。他提到，近日多名外傭到港後檢疫時發現染疫，而檢疫酒店並非醫院，或造成互相傳播，憂慮重現去年多名外傭隔離後進入社區才確診的情况。

望月樓的染疫食客分散，食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑昨早在同一電台節目表示，相信該食肆因換氣量不足而增設紫外線設備，但要視乎安裝是否符合指引，若設備太近天花，或令紫外線無足夠空間照射。他說暫未見指引出現問題，可能是食肆在執行上有失誤，正待當局提供資料，會再檢視指引。

（新冠疫情）