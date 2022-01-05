失聯最後6人尋回 大部分食客檢測陰性 袁國勇：望月樓氣流經近門機員播疫

44歲男機艙服務員（第12,611宗）上月27日與父親等在望月樓用膳，截至昨日，連同機艙服務員和父親，曾到望月樓者當中有7人染疫。與空中服務員同時段用膳有200人，當局前日表示仍有6名食客未找到。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示已找到餘下6人，大部分人檢測陰性，部分人仍未有檢測結果。他說，其中一枱食客昨日主動致電衛生防護中心熱線，另一枱是因有市民提供資料而找到。

疑氣流滲屏風罅 坐角落食客染疫

袁國勇昨到場調查後表示，望月樓可能出現空氣傳播。他解釋，該食肆的空氣從店外流入，估計是空氣流經機艙服務員所坐、較近門口的A2枱，將病毒帶到店內其他位置，包括透過屏風罅隙流入房間，而無論是房間內外，角落位置空氣較不流動，懷疑坐角落位置的食客因此染疫。他說，機艙服務員到望月樓前已發病，病毒量高，病毒數值（CT Value）為21，且他在望月樓用膳1小時45分鐘，時間較長，可釋放很多病毒。他說，雖然望月樓空氣流量夠，但不平均，現已作改善，包括改善送風量。

料侍應斟茶播疫可能小

袁又稱，不排除侍應斟茶時手部沾到病毒，再為其他食客斟茶時播疫，但機艙服務員所坐A2枱的區域，與其他區域分開由不同侍應負責，相信食客之間透過侍應而染疫的可能較小，但要翻查閉路電視才能確定。他又說，望月樓樓底較高，有4.1米，而店內空氣清新機安裝在3.5米高，有可能無法淨化貼緊食客的空氣。

去年初尖沙嘴K11 Musea食肆名潮食館爆疫，逾30名員工和食客染疫。袁國勇昨表示，當時感染率逾30%，而望月樓暫7人染疫，感染率逾2%，已算是低。

（新冠疫情）