源頭不明懷疑Omicron首現 衛署：社區或有隱形傳播鏈 袁國勇：第五波前奏

【明報專訊】本港昨日出現首宗懷疑Omicron變種的源頭不明初步確診，42歲男測量師住屯門翠寧花園2座，與曾到訪望月樓的機艙服務員住址相近，衛生署表示患者近期沒去過望月樓或又一城，病發後在社區逗留兩日，病毒量高，社區內或已出現隱形傳播鏈。本港昨一晚封3區，除了上述大廈，還有出現初步陽性住客的銅鑼灣高士威道高威樓和京士頓街東寧大廈，據了解，兩廈的個案均與居於北角、免檢疫空姐（第12,676宗）的同住家人（第12,754宗）相關，換言之，空姐或已引發第二代傳播。
住屯門患者病毒量高 病發後留社區兩日
港大微生物學系講座教授袁國勇昨到望月樓調查後表示，有理由相信染疫食客已將病毒傳出社區，且本港每日有數十宗Omicron輸入個案，加上機組人員早前可豁免檢疫，Omicron很可能已被帶入社區，形容本港已進入第五波疫情「前奏」，社區爆疫可能性很大。他說，屯門有很多機組人員居住、活動，故該區「特別要緊張」，市民若到過相關地點要盡快強檢。
患者住近望月樓機員 與中招空姐家人行蹤近
本港昨有39宗陽性個案，是去年3月中以來最高。初步陽性少於50宗，當中42歲男測量師疑染Omicron，暫未找到源頭。患者沒打針，1月2日發燒和頭痛，翌日向私家醫生求診及交樣本，昨初步確診，入院後CT值跌至18（即病毒量高）。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者可能在上月底或本月初受感染。
初步確診測量師住址與曾到望月樓的44歲機艙服務員（第12,611宗）住址相近。他在炮台山電氣道169號理文商業中心13樓A室工作，上月31日最後上班，工作地點距離近日在社區確診的免檢疫機艙服務員（第12,676宗）所住的北角南天大廈約6分鐘步程，亦接近其確診家人近日在天后和炮台山的行蹤（見表）。
望月樓多一女童初確 同枱母日前確診
另一宗初步確診涉13歲女童，已打兩針復必泰，她曾和50歲母親（第12,673宗）在望月樓坐第95枱，上月31日檢疫，前日發燒送院，疑染Omicron。
許樹昌：再現源頭不明要收緊防疫
梁子超：停課在家工作「頭等大事」
中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，如無法確認測量師的感染源頭，以及再現源頭不明本地個案，便是時候收緊社交距離措施。他說，兒童接種率低，外國經驗顯示Omicron疫情的關鍵在於兒童間傳播，關閉學校是停止或緩解第五波的第一步，但現時言之尚早，尚待現有陽性個案調查。
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為本港已進入第五波開端，「已經去到門口邊，畀佢踏咗半隻腳入嚟」，現要看本港是否有力踢走疫情，若不能，也要盡全力遏止，避免出現第四或第五代傳播，引起海嘯式爆發。
染疫測量師與望月樓首名確診的機艙服務員住址相近，呼吸系統科專科醫生梁子超稱，暫未知二人有否關連，「風險可以極高 」，但未有足夠數據評估。他解釋，因過去亦有免檢疫者在社區遊走，個案可能在公共交通工具交叉感染。他說，若3日內未找到測量師的感染源頭，或再有源頭不明個案，就反映香港或有多條隱形傳播鏈，疫情將踏入第五波，需立即收緊社交距離措施。他說，小童是香港會否出現大規模Omicron傳播的「重要角色 」，停課、在家工作將是收緊社交距離措施的「頭等大事」，有助避免病毒跨家庭傳播。
明報記者
（新冠疫情）
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