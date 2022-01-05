源頭不明懷疑Omicron首現 衛署：社區或有隱形傳播鏈 袁國勇：第五波前奏

住屯門患者病毒量高 病發後留社區兩日

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到望月樓調查後表示，有理由相信染疫食客已將病毒傳出社區，且本港每日有數十宗Omicron輸入個案，加上機組人員早前可豁免檢疫，Omicron很可能已被帶入社區，形容本港已進入第五波疫情「前奏」，社區爆疫可能性很大。他說，屯門有很多機組人員居住、活動，故該區「特別要緊張」，市民若到過相關地點要盡快強檢。

患者住近望月樓機員 與中招空姐家人行蹤近

本港昨有39宗陽性個案，是去年3月中以來最高。初步陽性少於50宗，當中42歲男測量師疑染Omicron，暫未找到源頭。患者沒打針，1月2日發燒和頭痛，翌日向私家醫生求診及交樣本，昨初步確診，入院後CT值跌至18（即病毒量高）。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者可能在上月底或本月初受感染。

初步確診測量師住址與曾到望月樓的44歲機艙服務員（第12,611宗）住址相近。他在炮台山電氣道169號理文商業中心13樓A室工作，上月31日最後上班，工作地點距離近日在社區確診的免檢疫機艙服務員（第12,676宗）所住的北角南天大廈約6分鐘步程，亦接近其確診家人近日在天后和炮台山的行蹤（見表）。

望月樓多一女童初確 同枱母日前確診

另一宗初步確診涉13歲女童，已打兩針復必泰，她曾和50歲母親（第12,673宗）在望月樓坐第95枱，上月31日檢疫，前日發燒送院，疑染Omicron。

許樹昌：再現源頭不明要收緊防疫

梁子超：停課在家工作「頭等大事」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，如無法確認測量師的感染源頭，以及再現源頭不明本地個案，便是時候收緊社交距離措施。他說，兒童接種率低，外國經驗顯示Omicron疫情的關鍵在於兒童間傳播，關閉學校是停止或緩解第五波的第一步，但現時言之尚早，尚待現有陽性個案調查。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為本港已進入第五波開端，「已經去到門口邊，畀佢踏咗半隻腳入嚟」，現要看本港是否有力踢走疫情，若不能，也要盡全力遏止，避免出現第四或第五代傳播，引起海嘯式爆發。

染疫測量師與望月樓首名確診的機艙服務員住址相近，呼吸系統科專科醫生梁子超稱，暫未知二人有否關連，「風險可以極高 」，但未有足夠數據評估。他解釋，因過去亦有免檢疫者在社區遊走，個案可能在公共交通工具交叉感染。他說，若3日內未找到測量師的感染源頭，或再有源頭不明個案，就反映香港或有多條隱形傳播鏈，疫情將踏入第五波，需立即收緊社交距離措施。他說，小童是香港會否出現大規模Omicron傳播的「重要角色 」，停課、在家工作將是收緊社交距離措施的「頭等大事」，有助避免病毒跨家庭傳播。

明報記者

（新冠疫情）

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