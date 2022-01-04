校長：倘爆疫再停課 安排需說服家長

教界議員朱國強指應有一兩日準備

新冠疫情下，全港學校曾多次停面授課，外界關注Omicron變種新冠病毒危機下的學校安排。張勇邦說，Omicron出現前，疫情相對穩定，學校有序恢復部分活動，目前對疫情走向「無得擔心」，如萬一因爆疫而停課，相信大家會理解，「學校、家長都講道理」。他稱一旦停課，很多家長要準備及應變，尤其幼稚園生、小學生在家需要人照顧。

立法會教育界議員朱國強表示，如政府專家因疫情突然失控而決定停課，「是絕對理解」，因為人的健康是首要考慮；又指一旦決定停課，應最好有一兩日讓學校做好準備。教育局回應，停課只屬謠言，現行有關面授課堂的安排在現階段仍會繼續；局方會密切留意疫情發展，並諮詢衛生專家意見，適時檢視防疫措施及上課安排；若有需要作出新安排，會與學界保持溝通並盡快公布。

（新冠疫情）