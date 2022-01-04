竹篙灣過年 望月樓22職員：點解要為國泰錯失埋單？

望月樓22名職員前日在facebook發帖，稱全部職員已接種新冠疫苗，依足法規卻換來「幾近滅頂的災難」，質問「點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我哋去埋單？」文中稱，疫下中菜從業員首當其衝，近月似回復正常，此刻又跌入萬丈深淵，感到極度無助，新年願望是盡快與家人團聚，並望加快檢測早日開門營業。

上周六陳肇始與多名官員到維園，出席工展會的慶回歸活動，政府發言人曾回覆稱現場有適當防疫措施。陳肇始昨在商台《在晴朗的一天出發》解釋，當日是出席儀式而非購物，活動時間很短，而出席活動是希望支持基層市民，屬有意義的活動。

赴工展會惹議 陳肇始稱撐基層

政府澄清封關禁堂食謠言

另外，網傳香港午夜起全面封關，以及晚上6時起禁止堂食，港府昨日發稿澄清，表示從沒計劃封關或在昨晚6時後禁止堂食，譴責謠言造成公眾恐慌，如涉刑事將嚴正執法。

（新冠疫情）