最快今公布擴「疫苗氣泡」 飲食界盼餐廳免責

農曆新年生意或跌兩三成

徐汶緯：長者無打針 家人不光顧

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯昨在港台《千禧年代》表示，農曆新年前後為飲食業旺季，涉團年飯、開年飯等家庭聚會，如未打針不能進入食肆，連鎖反應大，因只要家中長者無打針，其他家庭成員亦未必光顧，觀乎現時長者接種率低，估計擴大「疫苗氣泡」後生意額最少跌兩至三成。他又稱，在疫情前的農曆新年，市民理應現已陸續提早訂枱，但今年目前只有零星訂位，最近Omicron疫情亦已令元旦假期生意即時下跌一成。

至於餐廳執行疫苗氣泡細節，徐說政府未提餐廳罰則，他希望政府可為食肆提供免責，若檢查疫苗接種紀錄出現遺漏亦不要懲罰餐廳，因食肆工作負擔已很大，相關崗位的同事亦承受巨大壓力。

對於望月樓換氣情况被指不達標，徐認為屬個別事件，不作評論，稱當局早前已成立專責小組監管食肆換氣量，加裝空氣清新機的要求及分佈亦有足夠指引，相信全港食肆大致能跟得到，而食肆亦須交檢查文件予食環署，形容當局對食肆換氣量已有「好高的保證要求」。

（新冠疫情）