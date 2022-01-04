接種排長龍 昨1.7萬人首針4月新高

預約爆滿 有中心即日籌等4小時

翻查接種計劃網站資料，昨日截至晚上7時有17,717人接種第一劑疫苗，相比前日（2日）7572人接種首劑，多了逾1.3倍，更是去年9月4日逾2.29萬人以來新高。昨午約2時，觀塘曉光街體育館外有約50多名已預約市民到場等開門打針，另有近20名市民詢問能否領取即日籌。在場職員向記者表示，即日籌上午10時已派畢，因應人流急增，昨午已增設數十個即日籌，惟下午2時取得即日籌的市民，要到傍晚6時後才可打針。有市民說：「嘩，點等到！」職員遂呼籲他們翌日早上8時領取即日籌。

早已預約接種的市民到場後仍要等候，22歲鄧先生形容「人山人海」，他預約昨午2時半時段，2時15分到達體育館，入內要再等35分鐘。他說在彩虹道羽毛球中心的社區接種中心打第一針時，進入後只需等10分鐘。市民黃先生昨打第三針復必泰，相較前兩針在彩虹道中心接種情况，他認為昨日人流明顯增多，形容接種中心以往門外無人排隊，甚至可以「早到早打針」。

陳肇始：市民對擴疫苗氣泡反應正面

政府計劃農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍至食肆及表列處所，屆時市民須接種至少一劑疫苗才可入內。陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，前日接種疫苗的市民增加，反映市民對措施反應積極及正面。她表示當局會按疫情發展調整社交距離措施，政府會研究逐步擴大「疫苗氣泡」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目認為，擴大疫苗氣泡有助推高接種率，特別是長者接種率。他又稱，復必泰及科興疫苗對付Omicron變種病毒的效用低，建議高危群組接種第二劑的一個月後，可接種第三針加強劑。

公務員局：中心加時 增接種站

公務員事務局昨回覆查詢時表示，為便利市民接種疫苗，早前已延長9間社區疫苗接種中心的開放時間，公立醫院內的接種站亦已增至13間，而周五起流動接種站將增至兩個。局方會密切留意市民對接種疫苗的需求，適時檢討安排。

（新冠疫情）