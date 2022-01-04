免檢疫國泰空姐家人初陽 曾光顧多間食肆酒吧

沒打疫苗 曾到銅鑼灣吉野家

該名28歲國泰女機艙服務員（第12,676宗）上月27日由美國抵港，豁免檢疫，曾返北角南天大廈居住，1月1日初步陽性並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。其同住35歲男家人本月1日送檢疫，3日初步陽性，病毒數值為30或32，兩人上月28至30日曾接觸。

男患者沒病徵，沒打疫苗，在紅磡都會大廈2002室一間投資公司上班。他上月曾到多間食肆及酒吧，包括28日下午6時半到銅鑼灣吉野家，29日約下午6時到尖沙嘴河內道敍亨軒海鮮火鍋，30日晚上約7時半到英皇道康福園太平洋酒吧等（見表）。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示仍在分析病毒基因，但男患者屬上述女患者的密切接觸者，相信應是感染Omicron。

酒店10外傭感染 「沒證據酒店傳播」

昨日的29宗個案，20宗來自菲律賓，當中19宗屬新來港外傭。19名外傭中，6人1月1日乘搭CX906抵港，在機場驗出陽性；13人上月30日乘搭PR300抵港，第3日驗出陽性，當中3人在竹篙灣檢疫，10人住供抵港外傭檢疫的沙田萬怡酒店。

歐家榮表示，上述10宗個案分佈在沙田萬怡酒店28樓（4宗）及29樓（6宗），初步調查相信可能在外地被同一源頭傳染或在飛機受感染，相信屬輸入個案，暫沒證據顯示酒店有傳播。上月29日抵港航班5J272已發現11宗個案，有3人在同一酒店8樓驗出陽性。歐稱，由於短時間酒店有大量個案，有可能污染環境，擔憂可能傳染其他檢疫者或職員，為審慎起見，已要求同層檢疫者及酒店職員未來一周加密至每日檢測。

（新冠疫情）