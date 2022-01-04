望月樓第4枱中招 6客仍「失蹤」 防護中心警告檢控促檢測 許樹昌：最後方法通緝

昨增29個案40初陽

本港昨增29宗個案，28宗屬輸入；另有約40宗初步陽性，包括免檢疫國泰女機艙服務員的同住男家人（另見稿）。另多7宗驗出Omicron，累計102宗。

望月樓及相關群組方面，確診34歲男搭棚工食客（第12,654宗）的妻子、38歲女食客（第12,708宗）昨轉確診，她於荃灣山德士中心太亞香港有限公司做文職，9名同事及他們的20名家居接觸者須檢疫；另增一名66歲女食客初步陽性，即相關群組增至7人，包括6名食客染疫、涉4張枱。

已打兩針科興的66歲婦上月27日與8名親友在望月樓午膳，上月31日送檢疫並呈陰性，本月2日咳及喉痛並呈陽性，病毒數值31至33、即病毒量低。她住大圍恒峰花園第2座，潛伏期曾到多間食肆包括大圍美田路大飯糖、美林商場大家樂等（見表），上月30日到駿景園8座探家人。

確診搭棚工夫婦曾經過機員

六旬婦坐房 無接觸

望月樓最先確診的國泰男機艙服務員坐近門口的A2枱，搭棚工夫婦位於距離10米的93號枱，另一確診50歲主婦坐一間房內95號枱。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，66歲婦坐101號枱，是在餐廳盡頭向左行的一間房，只得一枱，與A2枱距離約20至30米。中心翻看閉路電視片段，發現搭棚工夫婦曾經過男機艙服務員身邊，有戴口罩；50歲主婦則與A2枱的人無接觸。

歐家榮表示，上月27日下午1時至3時207名食客在望月樓用膳，找到191名食客並已送檢疫，另正安排10人送檢疫，但仍無法追蹤兩枱6名食客，會再發強制檢測公告要求他們今日檢測，完成後須向中心通報，嚴肅跟進沒遵守公告者，包括發定額罰款或檢控。他說已用很多方法追蹤食客，包括翻查餐廳預訂紀錄、顧客信用卡紀錄，有人收到安心出行提示而聯絡中心，有長者因填紙仔留了電話。

梁卓偉：倘漏網 需24小時內收緊防疫

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，現時個案仍屬同場食客，未見第三代傳播，暫毋須即時收緊社交距離措施，但未來兩周為危險期，應做好準備，若出現二代傳播的漏網之魚或望月樓以外個案，則需24小時內收緊防疫措施，若封區強檢或污水檢測等措施仍無發現，才可鬆一口氣。

梁卓偉認為，由於群組涉及距離較遠的食客，故唯一解釋是空氣傳播，但估計難重組傳播途徑；又表示食肆通風措施難達至完美，建議食肆可添置合規格空氣清新機，而食客入座時寧可加穿衣服，都應選坐食肆內「風口位」，藉此確保進食時空氣流通。歐家榮提醒市民時刻保持戴口罩及洗手，避免去人多聚集場所。

餐廳「鳥十」相通 職員加密檢測

對於望月樓與日本餐廳「鳥十」相通，歐家榮稱兩餐廳出入口不同，空氣由日本餐廳流向望月樓，雖共用廁所，但染疫食客無用該廁所，而是用商場廁所。他說已要求鳥十職員加密檢測，早前已要求相關時段到訪又一城者強檢。中心昨與機電署及食環署再到望月樓檢取53個樣本，包括茶壺、杯及空氣過濾網等。

明報記者

（新冠疫情）

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