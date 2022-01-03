回顧2021 鄧炳強：印象最深《蘋果》倒閉

鄧炳強稱，2021年社會平靜了，「那些在背後的煽動者也被拘捕」。他稱，回顧2019年發生的事情，其實就是「顏色革命」，危害國家安全的外部勢力，利用「假新聞」來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，他指必須對「假新聞」採取針對性的措施。

他並提到「軟對抗」的危害，指「不甘心的反中亂港分子」用一些看似未必犯法、但荼毒思想的方式，繼續毒害市民特別是年輕人，舉例香港言語治療師總工會製作的兒童繪本，批評是荼毒小朋友、幼稚園學生。

對於新一年，鄧炳強稱《港區國安法》落實和立法會選舉實現「愛國者治港」，形容是「香港重生的年代」，但對國家安全不能掉以輕心，包括推展《基本法》23條立法工作。

鄭若驊：考慮仲裁收費建議 重點工作

鄭若驊則在網誌表示，律政司會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，全面保障國家安全，讓市民可以安居樂業，同時確保回歸祖國25周年的慶祝活動得以順利舉行。

她稱，踏入新一年，律政司會繼續推動「願景2030——聚焦法治」，透過不同活動向社會各界介紹及傳達法律及法治知識，包括向教師提供國家《憲法》、《基本法》、國家安全和法治的教材；另一項重點工作是審慎考慮法律改革委員會就與仲裁結果有關的收費架構提出的建議，一旦決定採納，會盡快安排立法修訂。