10資深傳媒人創辦 強調無黨無派

據之前資料顯示，「公民記者有限公司」由麥燕庭及陳伯添擔任董事，由李月華擔任公司秘書。

成立緣於劉進圖遇襲

去年吸納有線中國組鏗鏘集團隊

「眾」在成立當日的記者會上表示，成立是緣於劉進圖於2014年遇襲，一眾傳媒人探病期間，擔憂新聞自由受政治及經濟因素干預而收窄，萌生以新方式延續客觀及專業新聞報道；會主打深度報道及數據新聞，初期成立時有10名員工負責日常編採，並資助自由身記者和公民記者採訪，在平台上發布。

根據「眾」當日記者會資料，料每年營運費用需要約500萬元，期望透過眾籌籌募足夠資金。「眾」其後擴展規模，去年初吸納當時總辭的有線新聞中國組人馬加入，並成立眾新聞中國組；於去年10月，由港台《鏗鏘集》前監製和部分已離職編導組成「眾聲號」團隊，在「眾」網上平台播放《眾聲集》等節目。發展至今「眾」的團隊約有數十人。