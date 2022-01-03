稱新聞界已現寒蟬效應 學者：獨立媒體與政府互信淺 政治法律風險高

麥美娟：「眾」應問自己做過什麽

衆新聞昨晚發聲明，表示目前「風高浪急」，為確保員工平安而宣布停運。呂秉權認為，「衆」早前仍宣傳讀者訂閱計劃，停運決定突然，相信與數日前「立場」高層被捕有關。他說，相對獨立、缺乏大集團支持的媒體，面對的政治、法律風險一般較高，因他們的報道方式較活潑，且與政府的互信較淺，加上近日警方就「立場」引用的串謀發布煽動刊物罪，較《港區國安法》的入罪門檻低，令傳媒面對的風險進一步增加。

呂秉權：突然停運料因立場高層被捕 料傳媒更「慎選」受訪對象

呂表示，「衆」由多名資深傳媒人創立，當他們評估風險後亦決定停運，新聞界難免現寒蟬效應，餘下的傳媒在報道前會「三思」，包括更謹慎選擇受訪對象，以免報道被解讀為「煽動」。他稱，中央自反修例運動後，針對本港的意識形態有所動作，日後傳媒報道或變得保守，以免「踩地雷」，預料傳媒角色或在「社會公器與官方喉舌之間爭持」。

麥美娟認為，市民依然可以在守法的原則下，實事求是地批評政府，舉例近日亦有報章嚴厲批評港府防疫工作。她稱，憂慮傳媒淪為「官方喉舌」是過分誇張，稱目前有市民質疑傳媒報道偏頗，相信警方的執法行動能夠將專業的傳媒區分，為新聞工作者提供一個安心的環境。

民建聯周浩鼎認為，「立場」涉嫌危害國安，失去公信力，而「衆」有選擇是否營運的自由，「如果借停止營運作為污衊特區政府打壓新聞自由，則只會令公眾更加質疑它根本已預設偏頗立場」，重申新聞自由一直受《基本法》保障。