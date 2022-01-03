「須保船上人平安」 眾新聞告別 成立5年明停運 風高浪急「無法無憂地達成理念」

楊健興：今與總編回應停運事宜

曾任記者協會主席的「眾新聞」主筆楊健興回覆稱，今日會與「眾」總編輯李月華回應「眾」停止營運事宜。楊健興上周評論「立場」事件時，形容《港區國安法》「本身都是頭上一把刀」，「塵封多年」的「串謀發布煽動刊物罪」同樣是「一把刀」。

「眾」昨晚9時半在facebook發出以「眾新聞告別 感謝讀者」為題聲明。聲明分兩部分，第一部分宣布眾新聞會停止營運，並回顧5年前、即2017年元旦，多名傳媒「老鬼」對本港新聞自由狀况深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，而「眾」由最初10人變成數十人的團隊，由起初市民「唔識」他們，「到今天聽到人們說：『眾新聞？我有睇。』」。

聲明第二部分表示，「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天」；又稱眾新聞從來無忘記初心，但過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，「令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念」。聲明指「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情况嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安」。「眾」宣布將於1月4日起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。眾新聞於2017年1月1日成立，發展至今，其facebook專頁約有30.5萬人「讚好」。

眾聲號：時局變幻 無法裝作如常

「眾」發出聲明後，與眾新聞合作的「眾聲號」亦於昨晚10時宣布，兩個在眾新聞平台播放的《眾聲集》及《冒號開引號》節目，也會即時停止製作。眾聲號監製李賢哲表示，他們曾說，「『時局變幻，如常紀錄』，但時局的變幻，令我們無法裝作如常。」

去年10月，「眾」以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報道，被保安局批評誤導市民，後來保安局長鄧炳強接受傳媒訪問時被問及有關報道是否「假新聞」，鄧稱從來沒說過「眾」在這次事件上是假新聞，但斥報道標題有誤導性，令人以為他稱日後會以言入罪，認為事件牽涉道德問題。

「立場」上周三（29日）宣布停運後，楊健興在當晚節目《香港這一天》稱，「立場」未被正式起訴就「做不住」，「相對獨立的媒體買少見少」，形容很多人會擔心如此下去，「媒體會否更一體化，連一些另類聲音都失去」。「立場」兩名前高層提堂後，楊健興在同一節目稱，「令人相當擔心，會唔會立場之後，下一個就係眾新聞？」他擔心如《刑事罪行條例》關於發布煽動刊物的罪行「引伸落去」，「所有媒體都會有事」。

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