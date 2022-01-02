前日籲勿去人多地方 高官昨赴工展會活動 醫生指壞榜樣 政府：已採防疫措施

東涌封區檢測 林鄭視察10分鐘

另外，特首林鄭月娥昨晚9時許與陳肇始及民政事務局長徐英偉到染疫國泰女機員近日曾暫住、昨晚要圍封檢測的東涌映灣園第二期映濤軒第6座視察，林太曾與一名女士及官員交談，逗留約10分鐘後離開。

兩司長5局長出席慶回歸 包括陳肇始

陳肇始前日在記者會提到，未來兩周是抵禦Omicron的關鍵時刻，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去人多擠迫地方。她昨與陳茂波、鄭若驊、運輸及房屋局長陳帆、公務員事務局長聶德權、財經事務及庫務局長許正宇、教育局長楊潤雄等到維園，出席工展會回歸慶祝活動。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，高官到人多擠迫地方無可避免會成為壞榜樣，但他認為即使高官不到訪，也難叫停市民到訪大型活動，呼籲市民聚集時不要除口罩。對於特首到封區地點，他認為官員和市民對檢測地點的風險不能掉以輕心，內地曾出現檢測地點1傳20的例子，故在檢測地點應避免有太多「政治活動」。

倘Omicron個案續增 孔繁毅倡復4人一枱

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《星期六問責》表示，Omicron傳染力較其他變種病毒強，潛伏期較短，對於主持指一旦社區爆發會擴得更快、更嚴重，他表示同意。孔說若未來兩三日有更多人染疫，應即收緊防疫措施。「疫苗氣泡」下B、C、D類食肆每枱分別可坐4至12人不等，他建議收緊後食肆應回到4人一枱、卡拉OK等會除口罩的處所或須限制人數甚至關閉，大型活動亦應叫停。

本港Omicron疫情由多名機組人員確診引起，孔繁毅形容爆疫源於機組人員中「不幸有害群之馬」，航空公司應加强內部罰則，如不守規須革職，而即使當局已收緊機組人員檢疫安排至7天，也只屬緩兵之計，機員盡快接種第三針才是上策，因接種第三針中和抗體會大升。 主持問近日多名確診者均已打齊3針，不少市民因而質疑疫苗效用，孔稱打齊3針的人即使染疫，病情亦較輕，病毒量較低亦可減傳染性，故市民接種第三針仍十分重要。

（新冠疫情）