望月樓多一宗 坐房客中招 專家：百客待尋「很大風險」 再有疑Omicron機員入社區

增17個案 另錄少於30宗初步陽性

本港昨增17宗陽性個案，另有少於30宗初步陽性，若今日最終個案達30宗，將是去年4月底以來新高。

距空少逾10米 兩針主婦染疫

同時，又一城望月樓相關群組進一步擴大，繼國泰機艙服務員與同枱父親，以及座位相隔10米的搭棚工人確診後，衛生署昨晚表示，一名已打兩針復必泰的50歲主婦，於上月27日中午至下午2時在望月樓用膳，30日出現咳嗽和流鼻水，31日送入竹篙灣檢疫，昨驗出初步陽性，為Omicron懷疑個案，她所住的馬鞍山雅典居第6座昨晚被圍封。

該群組源於國泰45歲男機艙服務員（第12,609宗）到44歲男機艙服務員（第12,611宗）位於屯門的寓所聚餐，後者再與父親（第12,637宗）和另一親友到望月樓用膳，父親以及距離他們10米的另一食客、34歲搭棚工人（第12,654宗）均確診，衛生署昨表示4人的病毒基因排序相同，全部人染Omicron。

衛生署前日稱，與患者同時段在望月樓用膳的食客約200人，昨表示已找到100人並安排檢疫，即仍有約100人未找到。

許樹昌：望月樓或現局部空氣傳播

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，上述主婦坐在用屏風間開的房間內，距離機艙服務員遠超10米，不排除望月樓內換氣量低，導致局部空氣傳播，而主婦在去年5月及6月打了兩針復必泰，相信抗體已跌至低水平，且兩針復必泰不足對付Omicron。他說，仍有100名同時段用膳食客未找到，對社區構成很大風險，因其他食客可能已感染，但無病徵，呼籲食客若經「安心出行」收到提示，應盡快接受強制檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，望月樓仍有可能再出現兩三宗個案，需盡快鎖定未聯絡的100人，否則對社區有很大風險。

此外，再有免檢疫機組人員在社區驗出初步陽性，涉及的28歲女機組人員上月27日乘CX885從美國抵港，在機場驗出陰性，當時要求貨機機組人員抵港後入住檢疫酒店的措施未推出，病人獲豁免檢疫。她住北角英皇道南天大廈，12月29日檢測陰性，同晚出現病徵，當日搬到友人位於東涌映灣園第二期映濤軒第6座的寓所暫住，30日向私家醫生求醫，昨驗出初步陽性，為Omicron懷疑個案。

梁子超：快速抗原檢測或驗不到Omicron

梁子超說，上述女機組人員抵港時仍可居家隔離，雖然國泰當時要求機組人員每日檢測，但若用市面快速抗原檢測，或未能驗到Omicron，故她或在更早時間已染疫，若她抵港後曾在社區活動，對社區帶來較高風險。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676