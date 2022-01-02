擴氣泡有訂枱擬取消 酒樓嘆被「擺上枱」

稱未打針者「點都唔會打」

陳強表示，目前不少客人都能滿足到有三分之二人接種同枱堂食的要求，全部未打針的客人則會選4人一枱。他說，前日擴大疫苗氣泡的消息公布後，有幾個客人來電查詢，稱若食肆實施疫苗氣泡，或會取消訂枱。

陳稱對上幾周生意理想，但突然疫情不穩，Omicron流入社區已令生意回落；加上疫苗氣泡，相信只會雪上加霜，他初步推算，現約三成客人未打針，相信會失去這批客，更可能失去團年生意，「一家人食飯，可能有一個無打針，無理由繼續出去食，要無打針嘅自己買外賣。有人可能擔心身體出問題而唔打，唔會因為食飯而打針」，他期望政府「畀條生路我哋行下啦！」

孔繁毅：氣泡可擴至街市公園

農曆年後或要打兩針

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《星期六問責》表示贊成擴大疫苗氣泡，相信農曆新年後可能要收緊至打兩針。為推動長者打針，他建議疫苗氣泡範圍可再擴大至街市和公園。

（新冠疫情）