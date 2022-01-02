袁國勇：港追蹤接觸者技術「非常落後」 促改革

倡改學校娛樂設施通風要求

袁國勇在節目回顧過去兩年疫情時，提出多個建議為未來疫情大流行作準備。他形容本港追蹤接觸者的技術「非常落後」，需徹底改革，又提出修改和制定所有學校、餐館、會議廳或娛樂設施的通風要求。

稱防疫意見「極多矛盾」

促吸納意見領袖溝通

袁國勇說，贏得公眾信任是防控關鍵，惟專家在疫情初期缺乏認知，導致出現「極多樣甚至矛盾」的意見，而政治兩極分化則導致輿論兩極分化，甚至出現針對專家的網絡攻擊。他建議衛生防護中心牽頭建立有效的溝通渠道，盡可能吸納意見領袖，以便他們了解最新的防疫信息和防疫措施的局限。他又說，不少國際權威最初所作的防控建議被證明是未如人意，故面對新問題時，即使面對很多反對聲音，仍要考慮挑戰傳統方法和教條，採取創新和針對性的措施才可「領先流行病三步」。

袁稱，必須迅速和平衡地向公眾披露接種疫苗的副作用，以免產生錯誤印象，認為政府初期沒有同時公布長者每日中風和心臟病死亡的人數，是長者疫苗接種率低的原因之一。

（新冠疫情）