兩針復必泰者可補針 接種中心排長龍 兒子因擴氣泡打首針 家長：少少被迫

有接種中心增百即日籌

荔枝角體育館中心職員透露，該中心昨起即日籌由200個增至300個。昨前來取籌的人中，部分因本地Omicron疫情而來，30歲的關小姐預計未來農曆新年等假日會較多聚會，故趁周末打第三針復必泰。

50多歲公務員梁先生因工作需要已打3針科興，他有見政府預告擴大疫苗氣泡，昨帶12歲兒子到來打首針復必泰。他說不是因擔心疫情而同意兒子打針，只是憂慮新措施下出入不便，「呢度唔入得，嗰度唔入得，喺香港點生活？除非你退休」。他說兒子本來也不想接種，因感覺疫苗效用不高，形容兒子打針是「有少少被迫」。

孔繁毅：是有少少強迫

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《星期六問責》承認擴大疫苗氣泡是「有少少強迫」，稱這亦沒辦法，需保護未打針者，惟現階段毋須立法強制接種，擴大疫苗氣泡如令長者「連飲茶都去唔到」，已構成足夠打針誘因。他分析，以歐美現時爆發Omicron疫情的速度，未來兩個月或可達群體免疫，加上3月起氣溫回暖，個案數字或斷崖式下降，疫情屆時有望完結，故本港需爭取時間推高接種率，冀4月接種首針比率可達九成，5月時三針接種率可達七成。

孔又稱，復必泰有意申請降低接種門檻至5至11歲，相信藥廠短期內會申請，而兒童接種復必泰的劑量為成人三分之一，配方亦與成人疫苗不同，料需較長時間審批，同時亦需留意供應，因早前歐美取得大部分兒童疫苗，導致短缺，據他了解，目前供應鏈有改善，相信短期內足夠供港。

孔：復必泰門檻擬降到5至11歲

食衛局稱，每個社區疫苗接種中心（私家醫院除外）的即日籌維持每日200個，在有需求及人手可應付下，即日籌可適當調整。

（新冠疫情）