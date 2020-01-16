梁卓偉：百年大流行中Omicron傳播力最強 無防疫可1傳10 港若爆發「幾多病牀都唔夠」

明報記者 畢嘉敏

傳播力可與水痘德國麻疹相比

Omicron變種病毒在全球急速擴散，根據世衛資料，截至上月22日，Omicron已在全球110個國家出現，在英美等地，Omicron已成為主流病毒株。

梁卓偉根據英國、丹麥等有爆發Omicron疫情國家的數據，計算出Omicron的「基本繁殖數（R0）」為6至10，代表沒有任何防疫措施介入、所有人都沒有免疫力的情况下，一個感染Omicron的人，可把病毒傳給6至10個人，該數字不僅高過以往多次造成大流行的流感病毒，對比起最初在武漢發現的原始新冠病毒株，以及其他變種如Alpha、Delta等，Omicron的基本繁殖數更高（見圖）。

倘超級傳播 可一傳百

梁卓偉接受本報訪問時說，Delta變種已很厲害，而Omicron變種更容易傳播，不能掉以輕心。他說，現時本港有採取多項防疫措施如強制外出戴口罩、限制處所入座率等，且本港已有約七成人打了兩針疫苗，故即使在又一城食肆望月樓出現Omicron傳播，未必會一人傳染6至10人；但病毒亦有可能出現超級傳播，一人可傳染上百人。他說，一旦Omicron在社區爆發，「幾多病牀都唔夠」，故應在早期追蹤所有接觸者及為他們檢測，盡快找到染疫者。

適逢新年假期，本港有不少大型活動，不少市民亦會外出聚會，梁卓偉說，在現時情况下，人多擠迫的活動最好是取消或延遲舉行，但亦明白要考慮民情，若要求大型活動全部取消是不切實際，希望市民自律，若透過「安心出行」收到檢測通知，應盡快檢測，亦要盡量避免到人多的場合，例如前晚除夕夜，他亦取消了所有聚會。

范鴻齡：倘入社區 感染以萬計增

范鴻齡昨在網誌表示，不少市民在除夕出外慶祝，不同地點也舉辦跨年倒數活動，但本港剛確診了數宗與Omicron變種有關的本地感染個案，非常擔心個案會再一次急速上升，未來數日是關鍵。他說，從外國例子可見，假如Omicron變種攻入社區，感染數字可在短時間內以幾何級數、數以萬計的速度增加；而現時不少確診者都需單獨隔離，故對隔離設施構成一定壓力，醫管局已決定重啟亞博社區治療設施，各醫院已安排好抽調醫護到亞博當值。

醫管局日前表示將重啟公立醫院一線及二線隔離病牀，並會重啟亞博社區治療中心，首階段約開500張牀，當這些病牀重開後，連同北大嶼山醫院香港感染控制中心和位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心，共約有3200張病牀。

（新冠疫情）