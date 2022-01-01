停運下荷蘭花未如期抵港 花店嘆需轉內地貨

或需靠轉機成本增 年花恐受影響

卉豐花業負責人梁嘉兒稱，店內三至五成鮮花用國泰空運到港，尤其荷蘭鮮花，故較受影響，其店每周入貨3次，昨日本有一批貨抵港，但荷蘭當地通知要改其他公司運花，但憂機位緊張，而鮮花僅數日壽命，「遲兩日嚟到打開箱已經死晒」，若無法及時轉機或「成批貨要唔到」，將損失數萬元。她說雖可找內地花代替，惟質素不穩，已有心理準備部分訂單需取消。

有花店亦擔心政策無限延續，影響年花到港。繽紛園藝有限公司助理採購經理廖先生稱，店內六七成鮮花從受影響地區進口，近月國泰貨機持續減少，早要求供應商盡量改用其他航空，但擔心其他航空公司亦因檢疫政策一同停飛，農曆新年全花墟損失慘重。他透露，花店早在聖誕下訂10多萬枝年花，當中串串金、富貴子「只係得荷蘭來到」，「來不來到要睇天」。他又說，該店昨已有近千枝哥倫比亞玫瑰及荷蘭百合未能抵港，影響本周近200張花束訂單，店內荷蘭花存貨至周末將沽清，或需以內地花應付訂單。

本港亦有水果依賴飛機進口，果欄協成生果店負責人羅先生稱，其店有日本士多啤梨及水蜜桃等不足一成貨是空運，因航班不正常令貨源不穩，行內已不完全依賴國泰入貨，相信國泰停止貨運影響有限。也有在果欄售澳洲水果的負責人表示，其牛油果、車厘子及金奇異果均經國泰入貨，昨晚一批澳洲車厘子趕及在禁令生效前落地，料可賣4日，她希望禁飛令「唔好7日又7日」，否則車厘子售價或隨成本上升一成。

物流業料成本升最少三成

香港物流協會會長袁美儀稱，國泰佔全港空運貨量一半，幸好剛過聖誕旺季又未到新年，停飛一周影響不大，但若措施延長則「未必捱得住」，其他航空公司將無法消化國泰積存貨量，物流成本保守估計上升三至五成，可能轉嫁消費者。她稱，長途貨機主要運載高價值貨品，如電子零件及貴價食材，部分需轉其他運輸方式，但海運運載力已近飽和，「市場本來諗住過完聖誕可以回下氣」，詎料現時又需接手空運貨物，需求嚴峻下部分來港貨品將延誤。她認為市場長遠需考慮改陸路送貨，但難完全替代。

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