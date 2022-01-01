機組檢疫增至7日 國泰就違規致歉 林鄭召主席勒令檢討 物流業料成本未來半年高企

國泰航空多名機組人員返港後涉違反家居健康監察規定外出，其中一名空中服務員在食肆傳染兩名食客，港府昨日宣布，所有曾在海外或台灣逗留、目前須入住檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，今日零時起返港後須入住檢疫酒店7天，直至取得核酸檢測陰性結果，離開酒店後仍須多次檢測。

北美澳洲空郵暫停

國泰前日（30日）宣布，因應港府早前收緊檢疫要求，暫停所有長途貨運航班及只載貨客機航班至本月6日。香港郵政稱，因有航班停飛，寄往澳洲、加拿大、墨西哥及美國的空郵服務今起暫停至另行通知，另多地空郵服務因經澳洲和墨西哥轉運亦需暫停。運輸及房屋局常任秘書長陳美寶昨說，留意到個別航空公司需時重新編配貨機，已敦促其需於本月7日前恢復貨運航班，以應付本地航空貨運需求。

國泰稱涉事者停職 將紀律處分

食衛局長陳肇始表示，特首林鄭月娥已召見國泰主席賀以禮和行政總裁鄧健榮表達強烈不滿，稱機組人員違規到訪人多地方，增傳播風險及令大批市民要送往檢疫，行為絕不能接受，已勒令國泰管理層親自檢討並向公眾交代。陳指出，若機組人員違反醫學監察通知書條件或涉違反防疫規例，最高罰5000元及監禁6個月。

國泰航空企業事務總經理黃文傑昨稱，現時共5名機組人員回港後確診Omicron，調查顯示若干確診員工嚴重違反規定，行為令人極度失望，就引致的不便致歉，將對違規者採取紀律處分，相關人員已停職並正接受治療，惟未透露處分內容，稱人員完成治療後將盡快研究。他解釋，停飛貨機是需時招募員工參與閉環式安排，即連續約一個月執勤或留在酒店，直至檢疫兩周後才返社區，以及尋找足夠酒店名額檢疫，至於停飛期間取消航班數目、損失金額等均未有回應。

工會：同事失預算 或有人離職

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，公司近日突然宣布改變檢疫期，令不少身在外地的同事大失預算，如自己從美國返港，因此要臨時託人代為照顧家中寵物，另有同事要人幫忙照顧患長期病母親。她理解相關防疫需要，但同事各有不同需要，望公司未來安排時體諒，如在編更時留空間，在檢疫期以外讓同事有時間處理私人事務，至於新檢疫要求下人手是否足夠，她認為要視乎航班需求。

航空同業陣線主席池耀崙認為，新要求對士氣有一定影響，對於一班因為各種原因不願隔離或參與閉環式管理的機組人員，或會因打亂其計劃而離職，至於正參與閉環式管理或願長期隔離者則影響不大。

香港物流協會會長袁美儀稱，其他航空公司的機組人員基地不如國泰般設於香港，料新檢疫要求影響較小，即使缺人手亦未必需如國泰般停航，但無可避免要縮減航班。她說，疫情下去年物流成本已按年升2至3倍，原期望今年6月底可回落，惟Omicron令全球疫情惡化，料未來半年物流成本將持續高企。

（新冠疫情）