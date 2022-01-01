檢測需求增 禮頓山社區會堂等近一小時

港島4中心昨預約額滿

本報記者昨午約3時半登入社區檢測中心預約系統，網頁顯示，同日港島區4間檢測中心所有時段悉數未能預約。記者下午4時到灣仔禮頓山社區會堂輪候「walk-in（免預約）」檢測，當時人龍排出檢測中心， 等候近一小時才完成檢測。至於今天預約情况，截至昨晚8時半，19間社區檢測中心中，鰂魚涌社區會堂、禮頓山社區會堂及石塘咀體育館顯示為「少量名額」。

禮頓山及鰂魚涌社區會堂檢測中心的承辦商為「Prenetics」，為該檢測中心接聽查詢電話的職員向本報記者表示，昨日兩所檢測中心預約人數均上升，「平日收工時間，約5、6時還可以預約檢測，但今日唔得」。她並透露，禮頓山和鰂魚涌檢測中心的預約分別於下午2時半及3時爆滿。

油塘社區會堂的檢測流程則較順暢，只需等候約10分鐘就可完成檢測，惟有工作人員其間說，「點解今日做唔完」。

政府增設重開流動採樣站

政府昨發出強制檢測公告，強制指定期間曾身處60個指明地方的市民檢測。食衛局回覆查詢時表示，市民可以在24小時預約系統查看各中心未來兩周的預約情况，政府亦會在不同地點增設或重開流動採樣站，名額相對充裕。

（新冠疫情）