除夕多區見人潮 市民盼疫情快走 蒙着嘴不怕Omicron 浩浩蕩蕩迎新年

陳肇始籲避往人多地方 未減市民興致

第二個疫下除夕，Omicron變種病毒開始在社區傳播，食物及衛生局長陳肇始昨呼籲市民停止聚會及避免前往人多擠迫或不戴口罩的地方，然而市民外出迎新年興致未減。黃昏時分，尖沙嘴人流較往年除夕少，但也有不少人在海旁感受過年氣氛，部分市民戴着閃燈頭飾，拿着氣球漫步；近7時，警方開始在尖沙嘴海旁一帶實施人潮管制，幼兒教育系學生Kate與4個朋友就在尖沙嘴海旁準備倒數，她說不擔心爆疫，「每人戴口罩，勤洗手，肺炎都捱得過，Omicron都肯定捱得過！」

入夜後，中環蘭桂坊人潮也漸增，酒吧戶外位置亦逐漸坐滿，不少人認為除夕氣氛較往年熱鬧，亦不太擔心Omicron在社區爆發；大批警員在場控制人流，派發小心保管個人財物和提防騙徒的宣傳物品，亦有少年警訊團體到場拍照。中環海濱活動空間也舉行跨年演唱會，約600架無人機合舞，不同圖案、文字，如洋紫荊及「HK」等，於維港上空閃過，整個表演歷時約13分鐘。

西九追星 市民：MIRROR帶來生氣

昨天最熱鬧的或是西九文化區。旅發局昨晚10時起在西九文化區舉行跨年倒數演唱會，當紅組合MIRROR、歌手許廷鏗、馮允謙等演出，香港管弦樂團演奏《獅子山下》。約3000名觀眾經過核實門票、安檢、量體溫、掃「安心出行」後入場，有人表明會小心防疫，多用消毒搓手液及戴口罩，與人保持距離，並用濕紙巾抹座椅。現場每6座會隔一空櫈，看表演期間不得飲食，全程要戴上口罩。

李女士的丈夫抽中門票，她自稱是女歌手江海迦（AGA）的粉絲，也喜歡呂爵安（Edan）及Gin Lee。她說昨早聽到新聞，雖有點擔心疫情，「都無打算唔嚟，咁好彩喎抽到，3000人喎。免費喎。我自己都乖嘅，唔除口罩啦！返工都唔除！」65歲的張太喜歡MIRROR的成員Anson Lo、姜濤及呂爵安，且忘我地為偶像燈牌「打卡」，她說不擔心疫情，會做好防疫措施，又說MIRROR為香港帶來生氣，帶起了沉寂的樂壇，「唔需要一定係韓星，𠵱家香港都有一隊，畀我哋追佢」。

在西九演出區域的「核心外圍」，亦有不少粉絲聚集。Sandy及Christy都是「爵屎」，二人昨午4時多便到達西九，站在鐵馬前，盼在演唱會開始時聽到現場音樂，再靠手機看直播欣賞演唱會；二人表示不怕天冷或疫情，「口罩戴好，唔好周圍摸都ok嘅」。70多歲的陳太與兩友人特意從元朗到西九打卡趁熱鬧，陳太說2020年的除夕「又驚疫情，又驚死」，2021年的除夕想感受熱鬧氣氛，「開心就唔記得疫情啦！盲目咗啦！想出嚟見吓靚仔靚女。希望身體健康，疫情快啲走！」

明報記者

（新冠疫情）