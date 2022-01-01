農曆年前擴疫苗氣泡 入食肆表列處所須打針

距農曆新年只約一個月，被問及新措施是否推行得太倉促，陳肇始說因Omicron來勢洶洶，社區已出現傳播，故要盡快打針，現時每日到社區接種中心和找私家醫生打針的人不多，有大量能力為市民打針。

餐飲業：生意已達疫前九成半

料擴氣泡損生意 惟更憂爆疫

昨日為疫情下第二個除夕，尖沙嘴酒吧對於生意不抱期望。「狗毛易」負責人洪小姐稱在區內經營酒吧10多年，今年平安夜無特別通宵交通安排，生意是最差一年，港鐵昨晚只延遲尾班車一小時，加上Omicron開始在社區傳播，料生意額只及疫前五六成，「大家唔係唔會慶祝，而係疫情已經改變大家習慣，可能係返屋企慶祝」。

餐飲聯業協會會長黃家和說，據協會統計，2021年全年業界生意額已回復至2018年的九成半，若疫情受控，生意會較樂觀，但若Omicron在社區擴散，料政府會再實施嚴厲措施，憂屆時很多食肆「做唔住」。他說現時長者接種率較低，料擴大疫苗氣泡會影響食肆部分生意，但「始終香港人都中意出外食飯」，相信未來會較多長者打針。至於有帶Omicron的國泰機艙服務員到又一城望月樓用膳後有非同枱食客確診，他說暫時未見食肆訂枱受事件影響。

候任旅遊界立法會議員姚柏良說，相比疫苗氣泡，酒店業更擔心爆發第五波疫情令通關無期。他說，聖誕節及新年酒店入住率雖改善，亦有很多宴會補辦，但單靠本地消費及節日氣氛，「旺丁不旺財」。

姚柏良：酒店業憂通關無期

邵家輝：憂爆第五波無飯開

候任批發及零售界議員邵家輝說，疫苗氣泡一定影響生意，但現時未打針的市民只佔少數，而目前市民的消費已回復疫前水平，即使未通關，本地消費仍可養活業界，但若爆發第五波，再有如早前疫情高峰時的嚴格限制措施，憂業界再次「無飯開」。

（新冠疫情）