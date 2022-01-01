農曆年前擴疫苗氣泡 入食肆表列處所須打針

【明報專訊】在Omicron威脅下，政府計劃擴大疫苗氣泡範圍，食衛局長陳肇始昨日宣布，農曆新年前會收緊食肆及表列處所的規管要求，包括戲院、健身中心、美容院，以及體育館、圖書館等政府康體場地，市民最少要打一針才能進入，處所員工亦要在指定限期前完成接種疫苗，只有年齡太小不能打疫苗及有醫生證明不適合接種者可豁免。政府消息稱，考慮將氣泡逐漸擴大至學校及老人日間中心。餐飲業界認為長者不獲豁免，對酒樓生意影響大，但更憂慮Omicron在社區爆發。
距農曆新年只約一個月，被問及新措施是否推行得太倉促，陳肇始說因Omicron來勢洶洶，社區已出現傳播，故要盡快打針，現時每日到社區接種中心和找私家醫生打針的人不多，有大量能力為市民打針。
餐飲業：生意已達疫前九成半
料擴氣泡損生意 惟更憂爆疫
昨日為疫情下第二個除夕，尖沙嘴酒吧對於生意不抱期望。「狗毛易」負責人洪小姐稱在區內經營酒吧10多年，今年平安夜無特別通宵交通安排，生意是最差一年，港鐵昨晚只延遲尾班車一小時，加上Omicron開始在社區傳播，料生意額只及疫前五六成，「大家唔係唔會慶祝，而係疫情已經改變大家習慣，可能係返屋企慶祝」。
餐飲聯業協會會長黃家和說，據協會統計，2021年全年業界生意額已回復至2018年的九成半，若疫情受控，生意會較樂觀，但若Omicron在社區擴散，料政府會再實施嚴厲措施，憂屆時很多食肆「做唔住」。他說現時長者接種率較低，料擴大疫苗氣泡會影響食肆部分生意，但「始終香港人都中意出外食飯」，相信未來會較多長者打針。至於有帶Omicron的國泰機艙服務員到又一城望月樓用膳後有非同枱食客確診，他說暫時未見食肆訂枱受事件影響。
候任旅遊界立法會議員姚柏良說，相比疫苗氣泡，酒店業更擔心爆發第五波疫情令通關無期。他說，聖誕節及新年酒店入住率雖改善，亦有很多宴會補辦，但單靠本地消費及節日氣氛，「旺丁不旺財」。
姚柏良：酒店業憂通關無期
邵家輝：憂爆第五波無飯開
候任批發及零售界議員邵家輝說，疫苗氣泡一定影響生意，但現時未打針的市民只佔少數，而目前市民的消費已回復疫前水平，即使未通關，本地消費仍可養活業界，但若爆發第五波，再有如早前疫情高峰時的嚴格限制措施，憂業界再次「無飯開」。