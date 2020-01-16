望月樓疑超級傳播 120客待尋 200客須檢疫暫找到80 衛署：港第五波「臨界點」

涉Omicron地點強檢7次

專家倡追蹤3層密切接觸者

此外，政府昨宣布收緊多項防疫措施，包括涉及Omicron個案的地點強制檢測增至7次，並收緊機組人員檢疫安排，及計劃在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」（見另稿）。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，望月樓的個案或繼續增加，不能排除出現超級傳播，應追蹤兩至三層密切接觸者，在爆發萌芽階段撲滅，否則第五波疫情將迫在眉睫。

同為政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，望月樓暫未有更多個案，未見超級傳播，雖然搭棚工人在望月樓用膳時沒離開座位，但不確定機艙服務員有否走近他，另坐在機艙服務員鄰桌的食客風險較高，需盡快檢測。他說，另一確診機師曾到酒吧，因酒吧播音樂、說話較大聲，或會噴出較多飛沫，風險較高，加上適逢除夕和新年，市民較多聚會，社區爆疫風險增加，要觀察14日有否新增個案。

與Omicron空少隔10米

食客確診 膳後葵芳看戲

國泰免檢疫機組人員引起的Omicron傳播鏈擴大，45歲男機艙服務員（第12,609宗）上月24日從紐約返港，翌日聖誕節到44歲男機艙服務員（第12,611宗，上月25日從芝加哥抵港）家中聚餐，二人先後確診，衛生防護中心昨表示兩人病毒基因排序相似，相信後者受前者傳染。44歲男機艙服務員上月27日違規外出，到又一城望月樓與父親等用膳，其父昨確診（第12,637宗）。與他們相隔10米用膳的34歲搭棚工人（第12,654宗）昨亦確診，衛生署表示該工人用膳期間沒離座，而他在望月樓用膳後曾到葵芳新都會廣場百老匯看電影，亦曾到多處用膳（見圖）。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，懷疑望月樓有超級傳播，亦發現食肆內換氣不平均，部分位置每小時只換氣兩次。她說望月樓22名員工已送檢疫，與患者同時段用膳的約有71枱共200多名食客，因部分人訂座時有留電話，找到約80人，其餘較難尋找。衛生防護中心總監徐樂堅補充，懷疑望月樓有短距離空氣傳播，200名食客全部要檢疫，除已聯絡的80人，政府仍在等其他食客聯絡當局。

防護中心：等食客聯絡

昨日確診的還有一名已打3針復必泰的47歲國泰貨機機師（第12,649宗），住堅尼地城海都樓，聖誕節抵港，上月27日違規外出，與兩名朋友到中環蘇豪食肆PiCi、上環會所Soho House、中環酒吧The Iron Fairies & Co，直至深夜。

機場「橙區」地勤疑染Omicron

此外，一名30歲機場女地勤初步確診，為Omicron懷疑個案，她已打兩針科興，上月28日咳嗽，同日驗出陰性，兩日後驗出陽性，病毒數值（CT Value）約29至33（即病毒量低）。患者在機場禁區「橙區」接待出境和轉機客，衛生署懷疑她或在工作時受感染。

張竹君指望月樓換氣不均

食環：去年四巡未見違例

根據食環署紀錄，望月樓為「已裝設空氣淨化設備的普通食肆」，屬D類。食環署表示，2021年4次巡查該處所，最近一次為同年11月2日，皆未發現違反第599F章；署方昨再派員巡查，該處所未有營業。發言人稱，2020年12月巡查望月樓時曾發現有員工工作時沒戴口罩，已檢控負責人。

望月樓回覆查詢稱，日內將重置店舖全場鮮風量，並交機電署檢測，亦會做事發後第三次全場消毒及清潔，再交食環署採樣，完成後交醫生驗收。

明報記者

（新冠疫情）

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