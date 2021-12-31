童樂居多4人控虐兒 家屬促會方道歉

案發至今，童樂居6名被捕職員全被起訴，昨被暫控的4人之中，其中一名23歲女子上周被捕後獲准保釋，根據最新調查發現她亦涉虐兒，警方昨早撤銷其保釋；另外3人則為前日被捕者，年齡介乎25至28歲。

警循高層有否疏忽方向調查

據了解，警方正翻看童樂居今年11月至12月中的閉路電視片段，涉40、50支鏡頭，錄像範圍覆蓋院舍內操場、臥室等，暫翻看了約兩星期片段，佔總數三分之一，不排除有更多人被捕；另亦循院舍高層有否涉及疏忽的方向調查。

自出世便由法庭判交童樂居看管的明仔，其姨媽回覆本報查詢時表示，年約歲半的明仔不善表達，她對事件感心痛，形容不再信任該院舍，促請負責該院舍的保護兒童會盡快就事件公開道歉。她今早會見社署及童樂居代表，在社署提供的選項中，她首選將明仔轉交保良局暫管，「堅決不重返童樂居」；又說長遠而言有意申請領養明仔，惟現階段盼讓年紀相若的親女兒有更好心理準備。

兒童事務委員會委員雷張慎佳昨在港台《千禧年代》表示，院舍須檢視員工培訓和監察機制，加強監察閉路電視片段。她建議政府突擊巡查院舍，並與院內兒童、其家長及工作人員深入傾談，「兩三歲的小孩都有他們的語言、身體表達和情緒流露方式，但我們有否仔細、有心機付出努力去看？最緊要是預防勝於治療」。