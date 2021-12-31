比利時機員檢疫未完准回國 食衛局：領館可申請

當局稱閉環管理登貨機 領館監督

食衛局表示，據現行機制，外籍機組人員由其所屬國家駐港領事館為其申請提早終止強制檢疫令後，會以閉環管理方式在指定時間離開檢疫中心直接前往機場，並登上相關航空公司安排的貨機或非載客客機離港。局方補充，相關人士須遵守指定感染控制措施，例如安排點對點交通等。此外，相關領事館的代表須於另一車輛上監督整個過程。離港之後，相關機組人員不得於原定檢疫期內再次前往香港。

許樹昌：不接觸公眾 風險仍可接受

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若由該機組人員所屬國家領事館提出申請，只要運送過程中能採取有效措施分隔該人，例如安排專車接送等，不能和一般公眾接觸，相關傳播風險仍屬可接受範圍。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時每次有機組人員確診，均會令不少外籍同事成為密切接觸者，長此下去會對本港檢疫設施造成壓力，若相關機組人員能以妥善安全的閉環方式接走，相關安排仍可接受。他提醒負責運送的人員須接受定期檢測，並要確保該機組人員全程與其他旅客分隔，特別是限制其在機場的活動範圍，並安排以特別通道登上非載客航班，若能分隔，相信問題不大。

（新冠疫情）