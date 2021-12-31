國泰長途貨機停7日 明年首季航班大調整

另外，港府日前收緊機組人員檢疫要求，國泰航空昨午表示受最新檢疫限制影響，不能如期運作已計劃航班，正整合現時至2022年首季航班，並作大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班。國泰回覆本報查詢時未回應涉及航班數目，僅稱會盡量安排受影響顧客改乘其他航班或退款。

特首林鄭月娥昨回顧今年工作，表示新型冠狀病毒變異病毒株Omicron在世界各地引起海嘯式爆疫，幸本港力保不失，仍屬全球確診數字最低地區之一。她說本港今年病毒檢測逾2350萬次，為去年3倍，平均全港每人檢測約3次，而截至周三（29日），港府已為市民接種近1000萬劑新冠疫苗，惟合資格人口中完成兩劑的接種率僅69.1%，認為並不理想。

林鄭：來年更嚴厲方式增接種率

林太預告，明年抗疫仍屬首要工作，重點包括爭取早日通關，對此感樂觀，希望很快有好消息公布；另一重點為盡快提升疫苗接種率，來年將以更嚴厲方式提升接種率，為全社會提供保護。

林太日前表明考慮實行「疫苗護照」，限已接種者才可出入指定場所。社會關注對學校影響，教聯會主席黃錦良昨於港台《千禧年代》表示，現時教師接種率逾九成，故預計實行後對教師影響不大，但要妥善處理未打針師生，特別是小學生上課的安排，不過他說疫情下學校網課系統漸成熟，可安排未打針學生透過網課學習。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則於同一節目表示，不少家長對是否讓子女打針持觀望態度，惟隨着港府下調接種年齡門檻，並有更多兒童接種數據，料家長對接種漸增信心；以往家長多願意配合網課安排，即使限未接種者上網課，相信大部分人不會認為子女權利受剝削。

（新冠疫情）