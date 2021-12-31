望月樓爆兩宗 Omicron社區傳播 非同枱食客感染 另有染疫機員曾到中環酒吧

消息：政府籲公眾今避聚集

本港昨確認11宗早前確診帶Omicron，當中7人為機組人員，包括44歲機艙服務員（第12611宗），累計有81宗Omicron個案，另昨有少於25宗初步確診，當中兩宗涉九龍塘又一城望月樓。

「源頭」機員曾坐巴士 澤安邨榮澤樓強檢

上述44歲機艙服務員於周日（26日）頭痛、肚瀉，周一下午約1時半至3時在望月樓與兩人用膳，包括76歲已退休、打了兩針復必泰疫苗的父親，退休父周二起檢疫，周三樣本驗出初步陽性，病毒數值（CT值）大於30，暫沒病徵。他所住的石硤尾澤安邨榮澤樓昨晚封區強檢。該機艙服務員曾於周一乘60X巴士去太子，又坐過961巴士往屯門。

同時，當日2時半至4時與3名家人到望月樓用膳的34歲男地盤工人，周二強制檢測呈陰性，周三出現咳嗽，當日最後上班，昨乘輕鐵到屯門醫院急症室，並驗出初步陽性，CT值約30。他已打兩針復必泰，所住的屯門藍地屯子圍村屋的其他樓層居民須強檢。屯門醫院表示，無職員及病人被列密切接觸者，惟當時值班約100人會每日檢測及作14日醫學監察。

防護中心：不排除兩人受機員感染

望月樓昨宣布下午3時後暫停營業，衛生防護中心昨聯同食環署和機電工程署人員到場視察，不排除上述兩名初陽患者在望月樓受機艙服務員感染，但需待基因分析確認。中心已抽取餐廳44個環境樣本，並要求餐廳關閉消毒及改善換氣量，正安排所有職員檢疫，並呼籲本月27日同時段到場者盡快聯絡中心。

除了上述群組，一名已打3針復必泰的47歲國泰男機組人員亦染疫兼曾外出。他於本月22日往美國，25日與昨確認染Omicron的同事乘CX843抵港，周二起檢疫，周三檢驗出初步陽性，CT值約25，沒有病徵，帶N501Y。他所住的堅尼地城海都樓A座昨晚封區強檢。據悉，他曾在返港後第三晚到中環酒吧。

袁國勇：急需追蹤接觸者 盡快檢測

港大微生物學系講座教授袁國勇分析，望月樓現本地傳播群組，可視為本地個案，現急需追蹤密切接觸者及第二層密切接觸者，呼籲當日曾到望月樓者盡快檢測，且「你不知道有無侍應已受感染」，其後幾日到訪者都應檢測。至於需否取消旅發局除夕倒數演唱會，他認為如昨起通宵找接觸者，便可避免病毒入人群。袁又稱，現因豁免者不守要求，令本港風險大增，「內地不肯通關都合理」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要觀察14天，料定有傳播風險，但市民慣戴口罩已助防擴散。他認為違反閉環管理的機組人員，一旦惹社區感染，可能要負上公共衛生責任。

「違規外出沒後果」 梁子超促堵漏

呼吸系統專科醫生梁子超批評，相關機組人員已獲豁免，不受法例規管，違規外出亦只是違反航空公司指引，沒法律後果，促當局盡快堵塞此漏洞。他分析，若不同枱食客證實受傳染，兩人座位應相隔一定距離，意味餐廳內傳播風險相當高，若能找到同時段的食客盡可能要檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

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