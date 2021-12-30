被捕陳沛敏「立場」撰兩文 「新聞自由是暴政犧牲品」

根據立場網站，陳沛敏於〈是香港的六四〉提及今年6月4日為《港區國安法》實施後首個六四及時任支聯會副主席鄒幸彤被捕情况，以及《蘋果》的報道；陳亦提到支聯會多年來能在港悼念六四，以及民間逐漸質疑支聯會做法「行禮如儀」等等，文中又稱「連悼念六四都被拘控」、「當六四在香港正式成為禁忌，六四的意義在香港卻同時得以完成，六四終於成為香港的六四」。

〈《蘋果日報》給香港人的告別書〉則提及《蘋果》20多年前的社論及警方到《蘋果》搜查的情况，亦提及近年有惡勢力圍堵《蘋果》，形容「《蘋果》死亡，新聞自由是暴政的犧牲品」。

「當六四在港成禁忌 終成香港的六四」

陳沛敏早前與其他多名《蘋果》高層被控串謀勾結外國勢力，控方於日前申請新增串謀發布煽動刊物罪，陳正在還押。陳的丈夫為立場新聞前總編輯、董事和公司秘書鍾沛權，鍾亦於昨日被捕；鍾上月1日宣布因家庭原因辭任總編輯一職。