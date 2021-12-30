《蘋果》停運後採「防風」措施 8董事剩蔡東豪留任

英分社4月註冊 為無股本私人公司

2014年成立的立場新聞，前身為「主場新聞」。據註冊資料，母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited當年12月中成立，股東是BVI公司Web Network Limited，董事包括蔡東豪、鍾沛權和余家輝。2015年1月，練乙錚、方敏生、周達智、吳靄儀及何韻詩獲委為董事。由於Best Pencil為私人公司，未見任何財務報表，無法得知財務狀况。據立場新聞網頁最新資料，Best Pencil被列為承印人，網頁同時出現另一公司名字：「Standnews（UK）」 。

翻查英國政府的公司登記資料，「Stand News（UK）Limited」為無股本私人擔保公司，今年4月註冊，登記辦公地址與當地一間會計師事務所地址相同，公司唯一董事為「Yeung Tin Shui」（音譯楊天帥），根據楊的LinkedIn資料，他自稱2014年7月加入「立場」，今年2月起擔任「英國分部主管（UK Bureau Chief）」。

鍾沛權月初辭董事 林紹桐接任秘書

《蘋果日報》今年6月24日停運後，「立場」同月實施多項「防風措施」，包括母公司8名董事其中6人余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚，接受建議辭去董事職務、員工終止僱傭合約及補償後重新聘任、評論文章下架及停止接受贊助等。11月初，鍾沛權宣布因家庭原因已於同月1日起辭任總編輯，由副總編輯林紹桐署任。最新查冊資料顯示，鍾本月1日亦辭任Best Pencil董事及公司秘書，秘書改由林擔任。

反修例直播揚名 官媒批「顛倒黑白」

2019年反修例運動期間，「立場」於社交平台長時間直播示威並配以旁述，吸引大量讀者。內地官媒《環球時報》當時點名「立場」是「黃媒」，批評它「顛倒黑白」和「攻擊警察」；保安局長鄧炳強亦曾稱「立場」報道偏頗、誤導，稱「任何人或組織不論用什麼方式包裝，只要是想違法、想危害國家安全，我們一定會找證據證明你是犯法」。