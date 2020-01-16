盼被捕者可保釋 立場員工保低調 國安處200人搜觀塘辦公室 英國分社同停運

林紹桐辭任 4人被搜宅未被捕

國安處人員昨晨到立場新聞署理總編輯林紹桐家中拘捕，據了解在其住所搜查近1個半小時，帶走手提電腦、電腦主機、平板電腦、兩部電話、兩本記者簿及旅遊證件等；林紹桐被帶離住所時被扣上手銬，再被帶返立場新聞位於觀塘開源道的辦公室。據悉林已即時辭去署理總編輯職務。

而國安處人員昨早約6時許抵達立場新聞副採訪主任陳朗昇位於大圍顯徑邨寓所，並檢走其電腦、平板電腦，之後再將陳帶往大埔帝欣苑住所，檢走其記者證、銀行存摺及提款卡。據了解，除被捕人外，有4人被警方國安處登門搜查住宅，包括陳朗昇及3個涉不同職級的編採及行政人員，主要帶走電腦及公司文件，4人並無被捕。

至昨早上8時起，警方派出約200名軍裝及便衣人員抵立場新聞辦公室搜查，其間只容許員工進入搜查範圍，並搜查逾4小時後離開，且帶走一箱箱裝有證物的膠箱。

尊重停運 陳朗昇：行家加油啦

本報昨晨開始在九龍城裁判法院、高院、區域法院、觀塘裁判法院均不見「立場」記者身影， 其網頁間歇無法顯示內容。不少「立場」員工中午開始陸續返回辦公室，不時傳出掌聲。據了解，昨午辦公室內氣氛凝重、傷感，各員工互相安慰，有員工表示有人哭，「我好難過、好憤怒，我哋做新聞之嘛，點解會成為罪證」。

立場新聞昨午突宣布停運後，陳朗昇昨午在「立場」辦公室外表示尊重公司決定，形容昨天是「傷感的一日」，並感謝讀者支持，同時勉勵其他新聞工作者「行家加油啦！」被問全部員工需否昨日離開公司，陳否認，並稱「大把時間」。據悉，「立場」員工想盡量低調，盼被捕人可及早保釋。

員工互安慰 打聽進展不談遣散

另一名「立場」員工稱早在今年中已對公司前景有心理準備，又說公司停運估計約50至60名同事受影響，但由於公司是月初出糧，本月薪金已獲發，公司並無拖欠員工薪酬，惟暫未具體交代遣散員工的補償方案，但一眾員工均理解事出突然，而且所有員工早於今年中已被終止原有僱傭合約並獲補償後重新聘用，各人這刻並不在意如何補償，部分同事更分別趕往被警方登門的同事住所打聽同事下落和了解情况。部分原任職《蘋果日報》的員工於《蘋果》結業後加入「立場」，半年面臨二度失業。

分社員工：肯定回不到港

立場新聞英國分社現亦被警方調查，一名英國分社員工向本報稱，英國分社自2月成立，只有5名以內員工，無實際辦公室，大家「在家工作」，只是因應時差，主要在香港凌晨時分留意國際新聞、撰寫外電等。該員工稱，隨着立場新聞停止運作，英國分社亦會停運，暫時未知遣散費等程序安排，惟他預料自己肯定「回不到香港」。

明報記者