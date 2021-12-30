民主黨新思維促警交代理據 民建聯指「立場」有報道煽動仇警

羅健熙：對社會復和十分不利

民建聯昨發稿批評「立場」經常濫用新聞自由之名，編輯及發布煽動仇警報道，點出報道包括「美化『中大暴力事件』、抹黑及妖魔化大潭峽懲教所的『智慧監獄』設施」；工聯會在聲明中不點名指國安法實施後，「一些別有用心的媒體仍死心不息，不斷伺機抹黑中央和特區政府，製造社會不滿和對立」。

新思維則促警方國安處解釋拘捕原因及所涉罪行，以免影響外界對新聞自由收窄的觀感。民主黨羅健熙認為，警方以串謀發布煽動刊物罪拘捕傳媒管理層茲事體大，要求警方向公眾交代具體理據，如被指違法的文章是什麼、對新聞自由保障的界線為何，否則會傷害新聞自由；市民亦會認為政府是針對具批判性的媒體，對社會復和十分不利。

新聞界代表霍啟剛：傳媒言論自由受保障

多名候任議員都無直接評論案件，代表新聞界的體育、演藝、文化及出版界候任議員霍啟剛稱，未有太多資料評論事件，但指《基本法》保障港人及傳媒機構的言論自由，着大家不用擔心，強調香港是法治社會，稱警方行動是按法律做事，保護國家安全亦是重中之重。

候任法律界議員、律師會前會長林新強被問到「立場」有何煽動意圖時稱要看證據，至於會否對新聞界造成寒蟬效應，他重申希望大家對香港法律有信心。早前同樣被指涉違反《刑事罪行條例》第10條的人民力量譚得志，案件轉交國安法指定法官審理，被問到「立場」案會否有同樣處理，林稱「一日未告，未知用咩罪」。