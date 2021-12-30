歐盟：顯示港新聞自由加劇惡化 蔡英文：遺憾一國兩制承諾再毁

【明報專訊】「立場新聞」停運引起國際關注。歐盟發言人昨日指事件顯示香港新聞自由加劇惡化；總部位於瑞士日內瓦的聯合國人權事務高級專員辦事處發聲明，指對香港公民社會空間持續被壓縮表示警惕。無國界記者（RSF）和「保護記者委員會」（CPJ）要求港府釋放所有被捕記者。台灣總統蔡英文和流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰亦在facebook發文，前者稱「很遺憾再次看到中共當局撕毁一國兩制的承諾和打壓香港的言論自由」，羅則形容「串謀發布煽動刊物罪已成為針對傳媒、言論自由的殺着」。
無國界記者促釋放被捕者
歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）在Twitter表示，香港警方搜查立場新聞並拘捕7人，代表香港新聞自由加劇惡化，指出「尊重人權和基本自由是《基本法》和『一國兩制』的核心，而新聞自由是那些權利與自由的關鍵」。
聯合國人權事務高級專員辦事處指出，香港受《公民權利和政治權利國際公約》約束，敦促當局尊重及保障資訊、表達及集會自由。德國外交部發言人指「事件再次表明，香港的多元化、言論自由和新聞自由正不斷受到侵蝕——尤其在國安法生效之後」。
台灣民進黨昨稱，對中共當局「持續公然撕毁一國兩制承諾、扼殺香港民主自由」表達最嚴厲譴責。國民黨呼籲大陸當局尊重年輕世代對於民主價值與言論自由的看法。台灣陸委會指一再出現針對言論與出版自由的箝制和逮捕行為，認為這些層出不窮的案例是文字獄。
國際特赦組織副秘書長沃德（Kyle Ward）指摘香港當局指控「立場」的報道文章「煽動分裂」，有如前英殖政府所為。曾協助推動美國通過《香港人權與民主法案》的「香港民主委員會」（HKDC），執行總監梁繼平指摘「北京清楚表明其容不下香港有人說真話」。
香港監察：港已淪警察社會
總部設於倫敦的香港事務關注組織「香港監察」（Hong Kong Watch），執行總監羅傑斯（Benedict Rogers）指當傳媒被標籤為煽動，「象徵這個曾經開放的國際城市，已淪為警察社會」。