歐盟：顯示港新聞自由加劇惡化 蔡英文：遺憾一國兩制承諾再毁

無國界記者促釋放被捕者

歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）在Twitter表示，香港警方搜查立場新聞並拘捕7人，代表香港新聞自由加劇惡化，指出「尊重人權和基本自由是《基本法》和『一國兩制』的核心，而新聞自由是那些權利與自由的關鍵」。

聯合國人權事務高級專員辦事處指出，香港受《公民權利和政治權利國際公約》約束，敦促當局尊重及保障資訊、表達及集會自由。德國外交部發言人指「事件再次表明，香港的多元化、言論自由和新聞自由正不斷受到侵蝕——尤其在國安法生效之後」。

台灣民進黨昨稱，對中共當局「持續公然撕毁一國兩制承諾、扼殺香港民主自由」表達最嚴厲譴責。國民黨呼籲大陸當局尊重年輕世代對於民主價值與言論自由的看法。台灣陸委會指一再出現針對言論與出版自由的箝制和逮捕行為，認為這些層出不窮的案例是文字獄。

國際特赦組織副秘書長沃德（Kyle Ward）指摘香港當局指控「立場」的報道文章「煽動分裂」，有如前英殖政府所為。曾協助推動美國通過《香港人權與民主法案》的「香港民主委員會」（HKDC），執行總監梁繼平指摘「北京清楚表明其容不下香港有人說真話」。

香港監察：港已淪警察社會

總部設於倫敦的香港事務關注組織「香港監察」（Hong Kong Watch），執行總監羅傑斯（Benedict Rogers）指當傳媒被標籤為煽動，「象徵這個曾經開放的國際城市，已淪為警察社會」。

（路透社/法新社/中央社）