「煽動刊物」六七後停用 國安法下重見

呂秉權：違自由價值多年未用

資深傳媒人呂秉權稱，有關條例自六七暴動、香港回歸後已多年未被使用，皆因條例與言論或出版自由的價值有所牴觸。港大法律系前教授戴大為（Michael C. Davis）進一步指出，香港通過《香港人權法案條例》制定《基本法》，其中包含《公民權利和政治權利國際公約》，所以涉及煽動刊物的罪行才會在一段長時間沒被使用。然而國安法生效後，以煽動罪行提告的情况漸趨普及（become commonplace），例如「羊村案」。

戴大為認為，由於國安法沒有追溯期，政府遂改用「煽動罪」來涵蓋被告在法例生效前的行為，並向法院尋求煽動罪可應用於國安法檢控及保釋限制。戴續稱，此舉會造成寒蟬效應，認為「誠實的傳媒（Honest journalism） 」將面臨危機，又指涉及國安的行為，幾乎不用期望言論自由會得到保障。

法律學者：港府用煽動罪 涵蓋國安法前行為

大律師黃宇逸引述終院近期就「羊村案」頒下的判辭指出，將國安法第7條及基本法第23條一併解讀後，羊村案所涉及、《刑事罪行條例》下的煽動罪行亦屬危害國家安全的罪行，終院同時裁定只要牽涉國家安全，就算以其他法例提告，只要涉及危害國安行為，也應採納嚴格的保釋門檻。

翻查資料，《刑事罪行條例》第9條及第10條於1938年訂立。1952年，《大公報》就「三．一事件」轉載《人民日報》文章，抗議港英政府的行動，被指刊登煽動文字，報章一度停刊12天；六七暴動期間，港英政府曾以緊急法控告《田豐日報》、《香港夜報》及《新午報》等左派報章，指控他們刊登煽動文字、發布假新聞、違反出版條例等罪名，3份報章被勒令停刊，負責人亦被起訴及判囚。